Daniele Dal Moro, l’addio è definitivo: capitolo chiuso per sempre | Ecco il vero motivo

Daniele Dal Moro annuncia pubblicamente la fine: per lui è un capitolo chiuso per sempre e questa volta è proprio un addio.

I fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ormai abituati ai continui tira e molla della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip.

Non è la prima volta che i due annunciano la rottura, ma questa volta pare che la decisione sia insindacabile: per Daniele, infatti, non c’è possibilità di riappacificazione.

Niente gelosia, niente terze persone. Alla base della fine della storia ci sarebbero alcune decisioni prese da Oriana e non condivise da Dal Moro.

Daniele Dal Moro, rottura con Oriana

Solo alcuni giorni fa, i fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli assistevano all’ennesima riappacificazione dopo la rottura avvenuta in seguito ad un litigio. La venezuelana aveva deciso di smettere di seguire il fidanzato e lui aveva voluto raccontare la sua versione dei fatti sui social. Poi, all’improvviso, i due sono tornati a farsi vedere insieme sottolineando di vivere un amore fatto di alti e bassi, ma di essere incapaci di stare lontani l’uno dall’altro. Come un fulmine a ciel sereno, però, i fan della coppia sono stati avvisati della rottura definitiva nelle ultime ore: è stato proprio l’ex tronista a voler raccontare la sua verità.

Mentre la Marzoli si era limitata a non seguire più Daniele sui social, lui ha deciso di uscire subito allo scoperto con i fan. “Comunque ragazzi molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore – ha scritto lui su Twitter – . La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”.

Daniele e Oriana, cosa è successo

Tra Daniele e Oriana, dunque, non sembra essere finito il sentimento, ma le scelte lavorative intraprese dalla venezuelane non permetterebbero ai due di vivere una relazione che, già così, è abbastanza turbolenta.

“Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete – ha concluso Dal Moro – . Sono innamorato ma non sono un cog***ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Questa cosa con Oriana non è possibile per il mio ideale di amore! Io sono una persona sincera…”.