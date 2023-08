Dodi Battaglia in ospedale, il volto dei Pooh a stretto contatto con i medici | Ecco cos’è successo

La foto pubblicata sui social ha preoccupato tutti: Dodi porta la sua battaglia in ospedale. Che cosa è successo al cantautore dei Pooh?

Dodi Battaglia in una corsia d’ospedale: scattano i primi campanelli d’allarme, ma lui chiarisce la situazione.

Il chitarrista e voce storica dei Pooh, al secolo Donato Battaglia, oggi sessantasettenne, è da sempre un uomo dalla straordinaria carica energica, sul palco come dietro le quinte.

Non sorprende quindi che sia ancora attivissimo dal punto di vista lavorativo: si è da poco conclusa la sua tournée teatrale “Nelle Mie Corde“, dove il cantante ripercorre la sua storia personale attraverso la sua collezione di chitarre.

Eppure, alla sua età, è naturale avere delle debolezze e riscontrare qualche problema. Ma nonostante tutto, pare che lui in ospedale ci sia andato con le sue gambe…

Vite in prima linea: il riconoscimento dovuto

Sul suo profilo Instagram, il cantante ha postato una fotografia che lo ritrae in corsia. Tuttavia non si è trattato di un ricovero, ma di una visita all’Ospedale San Pio di Castellaneta, in provincia di Taranto. Dodi si è recato in ospedale per fare una sorpresa al personale che anche in questi caldi giorni di Agosto è impegnato a prestare servizio ai malati.

“Sono in compagnia degli operatori del reparto di chirurgia generale, con il Professor Angelo Pepe e con il Dottor Colacicco, direttore generale della USL di Taranto”, ha scritto Dodi nel post di accompagnamento alla foto. “È stato un grande piacere salutare chi ogni giorno mette la propria professionalità e solidarietà al servizio del prossimo: più che un lavoro, una vocazione!”.

Uno sfortunato incidente lo portò a scusarsi pubblicamente

Non è la prima volta che Dodi Battaglia mostra il proprio sostegno per cause che lo toccano da vicino. Nel 2017, in un post pubblicato su Facebook, parlò del coinvolgimento suo e dei Pooh in varie cause benefiche, come WWF, Fondazione Ramazzini e Rock No War!. “La beneficenza è tale quando non si pretende nulla in cambio ed è così che ho sempre agito in coscienza: gratuitamente, senza pretendere rimborsi o alcunché.”

Sfortunatamente, il post fu scritto per informare il pubblico che una persona si era spacciata per un suo collaboratore, sottraendo così migliaia di euro per un evento benefico di cui il cantante non sapeva nulla. Oggi come ieri, Dodi sostiene la propria posizione, ed è apprezzato per i bellissimi gesti compiuti.