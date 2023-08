‘Purtroppo non posso più farlo’: Francesca Michielin, necessario l’intervento chirurgico | L’annuncio è drammatico

Francesca Michielin ha fatto un annuncio inaspettato che ha suscitato preoccupazione nei suoi fan. Infatti, è necessario l’intervento chirurgico per risolvere questa cosa.

Francesca Michielin è una cantante molto apprezzata non solo per le sue canzoni e la sua bellissima voce ma anche per la sua estrema competenza musicale.

Molto raffinata dal punto di vista artistico, la ragazza si è diplomata lo scorso anno al conservatorio ed è stata una delle direttrici d’orchestra del Festival di Sanremo.

Nonostante l’enorme successo che ha avuto, la ragazza è sempre rimasta molto umile e ha mostrato una dedizione per i fan davvero commovente.

Inoltre, si fa da sempre portatrice delle istanze femministe, non nascondendosi dietro un dito e prendendo sempre posizioni politiche chiare.

L’annuncio drammatico di Francesca Michielin

Francesca Michielin ha pubblicato un video in cui spiega a tutti i suoi fan che non potrà fare due concerti, a causa di un problema di salute che non ha rivelato. Non si sa esattamente che cos’ha la cantante che dovrà operarsi d’urgenza e poi stare un po’ a riposo. Per essere trasparente con i suoi fan, ha preferito dire tutto tramite un videomessaggio su Instagram.

La ragazza dovrebbe tornare a riprendere la sua attività normalmente a partire dal prossimo settembre, quando si sarà ripresa completamente anche dal post operatorio. In generale ha preferito essere molto vaga sulle sue condizioni di salute e ne va chiaramente rispettata la privacy. Inoltre ha chiesto al suo pubblico di mandarle tante ‘good vibes’.

Il messaggio di Francesca Michielin

Ha scritto nel post: “Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a Vivo Concerti. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!”.

Sotto i video ci sono stati numerosi messaggi di solidarietà da parte dei suoi fan. Infatti hanno scritto cose come: “Per fare concerti c’è tempo l’importante è che ti riprendi pensa alla salute prima di tutto. Buona fortuna per tutto Francy”; o anche: “Hai talento da vendere e scrivi canzoni di spessore autentico e foggia originale. Presto starai bene e riabbraccerai la tua gente e la tua musica”.