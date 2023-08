Antonella Clerici massacrata: “Cose disumane” | Nessuna pietà per lei

La tormenta che le si è riversata addosso continua ad infiammare gli animi: una situazione shock, che non sembra essere sul punto di finire.

La situazione in cui la conduttrice Antonella Clerici si è involontariamente ritrovata è particolarmente disturbante.

Antonella, storico volto della TV italiana, si è ritrovata oggetto di pesanti insulti a causa di un gesto apparentemente innocuo.

La Clerici ha sempre cercato di dare un’immagine di sé assolutamente spontanea e priva di filtri, un atteggiamento molto apprezzato dagli spettatori: una donna acqua e sapone, poco distante da chi la segue.

Eppure non sempre la spontaneità viene apprezzata, e non da tutti: è il caso di questa situazione, dove un selfie è bastato a scatenare il finimondo…

Gli insulti non sono stati graditi dagli utenti del web

La foto postata da Antonella, dove la si vede struccata e al naturale, non è stata apprezzata dalla showgirl Elenoire Ferruzzi, che l’ha paragonata ad un uomo e le ha consigliato di ricorrere alla chirurgia estetica. Elenoire, personaggio controverso, è molto spesso nel mirino dell’odio degli utenti di internet, che anche in quest’occasione hanno avuto con lei una lunga discussione fatta di insulti e battute pesanti.

Tuttavia, dopo svariate ore di battibecco Elenoire ha abbandonato la discussione e affermato che il suo profilo Twitter era stato hackerato, dichiarandosi non responsabile dei tweet inviati contro Antonella Clerici e gli utenti che le hanno risposto: “Ho letto cose disumane, ma non ero io”, ha scritto; la sua scusante non è stata apprezzata dagli utenti di internet, che hanno ritenuto che Elenoire stesse inventando tutto. E forse avevano ragione, dato che…

Elenoire contro il mondo: non fa marcia indietro

Dopo aver chiesto pubblicamente scusa su Twitter Elenoire ha fatto nuovamente marcia indietro e si è spostata su Instagram, dove ha reiterato la propria posizione in merito agli insulti ricevuti con un post, come sempre, provocatorio: “Tutti a proteggere la signora Clerici, della quale non v’importa nulla e che avrà riso della situazione, perché a parere vostro essere paragonati ad un uomo è un insulto. Pensate che considerazione avete degli uomini“.

Elenoire, si sa, è più che avvezza a questo genere di polemiche, che sui suoi profili sono all’ordine del giorno. E mentre rimane in silenzio Antonella Clerici, lei si sfoga chiedendo che le siano rivolte delle scuse per tutti gli insulti ricevuti: “Dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti e offensivi sulla mia persona e sulla mia famiglia? Devo stare zitta e subire? Chiederò scusa quando tutta l’Italia lo farà con me”.