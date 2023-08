“Ho paura”: Caterina Balivo urla a squarciagola | La conduttrice letteralmente terrorizzata

È terrorizzata la Caterina Balivo che si vede nel video e infatti non fa che urlare a squarciagola. Ecco cos’è successo alla conduttrice…

Caterina Balivo è una delle conduttrici più promettenti della televisione italiana e ora si attende anche un suo ritorno in Rai, dopo essere stata mandata via all’improvviso anni fa.

Nel corso della sua carriera, nonostante la giovane età, è stata al timone di numerose trasmissioni di successo come ad esempio “Detto Fatto” e “Vieni da Me”.

La sua cifra stilistica è sicuramente la combinazione tra freschezza ed empatia, grazie alla quale è riuscita a conquistarsi il pubblico del piccolo schermo.

Attualmente, mentre si trovava in vacanza, ha vissuto un momento che l’ha letteralmente terrorizzata. Infatti, urla a squarciagola: “Ho paura”.

Caterina Balivo completamente terrorizzata

Caterina Balivo sta passando le sue vacanze estive in montagna, un po’ in controtendenza rispetto agli altri personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Infatti, ha scelto il Sud Tirolo per passare dei momenti di svaga ma non proprio di relax, visto che ha deciso di fare la Zip Line più lunga d’Europa. Esperienza emozionante ma anche un po’ spaventosa per la conduttrice, che urla: “Ho paura”.

Questa zip line è la più lunga d’Europa, come sottolinea Caterina Balivo. Farla è un’esperienza veramente unica e mozzafiato. In quanto non solo il percorso è emozionante ma offre a che una bellissima vista panoramica. La Zip Line si estende per oltre un chilometro di lunghezza, su paesaggi che sono davvero unici, offrendo contemporaneamente anche una potente scarica di adrenalina. Nella capture del video della conduttrice campana si legge: “A grande richiesta ciò che è successo sulla ZIPLINE più lunga d’Europa. Andare in montagna è rilassante se sei senza figli, altrimenti diventa ‘giochi senza frontiere’. Detto questo ho fatto la ZIPLINE perché non mi fidavo si mandarlo da soli. Felice di averla fatta ma… vabbè guardate il video e mettete like per una donna non coraggiosa ma che vuole avete tutto sotto controllo e che lassù lo ha perso completamente”.

Caterina Balivo e il desiderio di fare televisione

Caterina Balivo, nonostante sia giovane, ha già una bella carriera alle spalle, questo anche perché ha coltivato fin da piccola il desiderio di lavorare in televisione.

Ha infatti raccontato che all’età di 15 anni ha iniziato a sognare di diventare conduttrice. Tuttavia, ha dovuto lavorare tantissimo per riuscire a entrare nel mondo della televisione. Di recente, un po’ amareggiata ha detto: “La carriera di un conduttore è come quella di un calciatore: non sempre il risultato corrisponde alla sua performance”.