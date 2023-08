Francesco Oppini, addio strappalacrime: “Finisce qua, mi hai dato tutto…”

Francesco Oppini decide di dedicare un post. L’addio è veramente strappalacrime. Nel messaggio si legge: “Finisce qua, mi hai dato tutto…”

Francesco Oppini è il primogenito di Alba Parietti, avuto con Franco Oppini. I due sono legatissimi e hanno un rapporto davvero unico e speciale.

Infatti, spesso mamma e figlio appaiono insieme in diverse occasioni pubbliche, come interviste televisive, nonché in momenti condivisi sui social.

La loro complicità è molto evidente e tra i due sembra esserci un continuo sostegno reciproco. Francesco ha infatti confessato che sua madre è sempre stata presente per lui e lo ha supportato in tutte le sue scelte professionali.

Il giovane collabora spesso con riveste e trasmissioni sportive come opinionista, essendo un esperto di calcio. Tuttavia, ha anche fatto alcune apparizioni nei reality televisivi come La fattoria e Il Grande Fratello.

L’addio commovente di Francesco Oppini

Francesco Oppini è un appassionato di calcio e com’è noto a tutti lavora spesso come giornalista su riveste sportive, essendo molto competente in materia. Dopo l’annuncio del ritiro dal mondo del calcio di Buffon gli ha dedicato un lungo messaggio di addio sui social network. Il figlio di Alba Parietti è un grande tifoso della Juventus

Nel post per il calciatore, si legge: “[…] Come hai scritto tu oggi: ‘finisce qua, mi hai dato tutto, ti ho dato tutto, abbiamo vinto insieme’ … Io aggiungo: abbiamo vinto molto, moltissimo, forse troppo e tutto questo alla faccia di chi ti voleva e ci voleva male e che sperava che noi fossimo sprofondati e di conseguenza morti negli inferi di una delle pagine calcistiche più nere della storia, ma la vecchia signora non muore mai e le leggende come te neanche. Grazie di tutto GIGI e in culo alla balena!”.

Il ritiro di Buffon dal mondo del calcio

Gianluigi Buffon ha deciso di lasciare il mondo del calcio e dedicarsi ad altro. Il calciatore è stato un portiere in grado di entrare davvero nella leggenda e di lavorare attivamente in questo campo per circa 25 anni.

Non solo un ottimo sportivo ma dotato di una grande leadership e dedizione, è stato sempre apprezzato da tutti quanti, persino dai tifosi delle squadre avversarie. La maggior parte della sua carriera l’ha spesa nella Juventus, per questo motivo i fan della squadra lo portano nel cuore, tra i quali anche Francesco Oppini. Negli scorsi giorni è arrivata la notizia della risoluzione ufficiale del contratto di Buffon con il Parma e dunque l’annuncio del suo ritiro ufficiale dal mondo del calcio, non resta che aspettare di capire quali saranno i suoi progetti futuri. Per il momento non ha rivelato niente al riguardo.