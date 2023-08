Aurora Ramazzotti, la sua vita cambiata per sempre | Il figlio appena nato non c’entra nulla

La vita di Aurora Ramazzotti è cambiata per sempre in un momento ben preciso. E il figlio Cesare Augusto non c’entra nulla.

Aurora Ramazzotti sta vivendo momenti di grande cambiamento dopo la nascita del figlio Cesare Augusto, nato dalla relazione con Goffredo Cerza.

La vita spensierata di un tempo ormai è un lontano ricordo e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta trascorrendo la prima estate da mamma.

Ma non è stato solo il figlio a cambiare radicalmente la quotidianità della giovane Ramazzotti, il primo vero scossone le è stato dato anni addietro proprio da papà Eros.

Aurora Ramazzotti, ecco chi le ha cambiato la vita

Fino al 2011, Aurora Ramazzotti ha vissuto da figlia unica. Nata dal matrimonio di Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti, ha visto la sua vita completamente stravolta quando il padre è convolato a nozze con Marica Pellegrinelli. Dal matrimonio con la modella, il cantante ha avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Ma è stata la nascita della secondogenita nel 2011 a stravolgere in modo totale la vita di Aurora Ramazzotti.

“Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno”. Con queste parole, Aurora Ramazzotti ha raccontato il suo grande rapporto con la sorella Raffaela allegando, al post social, una foto in cui le due si abbracciano con grandissimo affetto.

Aurora Ramazzotti, l’amore per la sorella

Con l’arrivo di Raffaela, dunque, la vita di Aurora è stata stravolta e per lei è iniziato un nuovo capitolo. La figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli le ha insegnato una nuova forma di amore, ben diversa da quello che la lega al figlio Cesare Augusto. “È quell’amore che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere – ha continuato a scrivere la Ramazzotti – .Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me”.

“Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me – ha concluso – . Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita. Auguri amore mio”.