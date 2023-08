Piero Chiambretti preso a calci: il conduttore subisce inerme | Era solo contro un gruppo

Piero Chiambretti era solo e incapace di muoversi quando è stato preso a calci da tutto il gruppo. Ecco il racconto del conduttore…

Un conduttore sempre simpatico quanto irriverente è di sicuro Piero Chiambretti, figura estremamente poliedrica nella nostra televisione.

La sua carriera è molto longeva e nonostante questo lui riesce sempre a risultare innovativo. Iniziata in fatti negli anni ’80, è arrivato a condurre delle trasmissioni davvero iconiche come “Markette” e “Chiambretti Night”.

Estremamente controverso, il suo umorismo o lo ami o lo odi. Tuttavia, i suoi programmi, mai banali, hanno saputo toccare le tematiche più svariate con estrema intelligenza.

Molto provocatorio, ha avuto ospiti nelle sue trasmissioni provenienti da tutto il mondo e che hanno regalato dei momenti televisivi davvero unici. Ora il presentatore ha raccontato di un episodio molto particolare vissuto da lui che sembra essere stato preso a calci da un gruppo. Ecco cos’è successo a Piero Chiambretti.

Il presentatore preso a calci da tutto il gruppo: il racconto di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti nel corso di un’intervista con Simona Ventura ha raccontato un aneddoto molto divertente in cui è stato preso a calci da un noto gruppo musicale inglese. Si tratta delle Spice Girl, nel corso di uno dei tre Sanremo a cui ha partecipato come co-conduttore insieme a Mike Buongiorno.

Infatti, era entrato sul palco con una imbracatura mentre la band inglese era sul palco. Essendo appeso, le cantanti iniziano a prenderlo a calci per divertimento mentre lui è appeso in area. Solo lui contro tutto il gruppo. Questo è stato il racconto esilarante fatto dal presentatore. Lui ha dovuto subire inerme fino a che le cantanti non hanno abbandonato il palco e poi è arrivata Valeria Marini. In molti ricordano con grande piacere quel Sanremo che proprio grazie alla straordinaria ironica del conduttore fu molto divertente.

Piero Chiambretti vuole tornare in Rai

Sembra che voglia tornare in Rai Piero Chiambretti per chiudere la sua carriera. Infatti, secondo il conduttore sarebbe molto bello poter finire dove tutto è iniziato per lui, ovvero nella rete pubblica.

Nel corso di un’intervista lo showman ha detto: “Mi piacerebbe tornare alla Rai e chiudere la carriera, però alla Rai è più facile uscire che entrare in questo momento, quindi non so, io ci terrei. Sono curioso di vedere che cosa succederà. Ho letto e non so se è una fake news che Santoro andrà anche lui a Mediaset. Annunziata forse non si sa ancora dove andrà, allora andremo insieme in vacanza”.