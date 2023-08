Michela Murgia, il triste retroscena svelato dal marito | Cosa ha fatto prima di morire

Una morte arrivata troppo presto ha portato via l’autrice: parla Lorenzo Terenzi, suo marito. Gesto inaspettato prima del decesso.

La notizia della morte di Michela Murgia, autrice, ha lasciato tutti addolorati per una perdita arrivata troppo presto, anche rispetto a quanto preventivato da lei stessa.

Michela si è spenta Giovedì 10 Agosto all’età di cinquantun’anni. Appena qualche mese fa aveva rivelato la verità sul suo stato di salute, in una lunga e onesta intervista al Corriere: un carcinoma al rene l’ha portata via.

Nello stile a cui ha sempre abituato, privo di filtri e di peli sulla lingua, nel corso della sua intervista Michela Murgia aveva parlato dei suoi rimpianti e di quanto riteneva di aver ottenuto nel corso della sua intensa vita; non per ultimo, Michela aveva rivelato di aver comprato una casa in cui far vivere la sua famiglia allargata, composta di figli surrogati.

La sua decisione di creare un nucleo familiare non tradizionale l’ha portata a legarsi ad una persona molto speciale: Lorenzo Terenzi, attore e regista. Che oggi parla di lei.

Una relazione nata dietro le quinte

Lorenzo, che sta osservando il lutto, si è rivolto al Corriere per raccontare Michela nel modo in cui lei avrebbe desiderato: parlando di lei in prima persona, e non lasciando che fossero gli altri a farlo per lui. Lorenzo ha spiegato che lui e Michela si erano conosciuti nel 2017 in Sardegna, durante la realizzazione dello spettacolo “Quasi Grazia”, in cui lui era impiegato come aiuto regista.

“Per fare bene il mestiere dell’attore devi entrare in contatto con parti molto profonde di te. Questo ci ha fatto legare.”, ha spiegato. “È stata generosissima fin dall’inizio. Siamo diventati subito amici, poi confidenti, e negli anni migliori amici.”. Lorenzo ha infatti raccontato che il loro rapporto era puramente platonico, un’amicizia pura e profonda. “Abbiamo riso di cose stupide e pianto di cose difficili“; e poi è arrivata quella diagnosi…

Atipica fino all’ultimo istante

Michela ha deciso di unirsi in matrimonio a Lorenzo nell’Aprile di quest’anno, nel periodo di Pasqua; all’epoca, i medici le avevano diagnosticato un’aspettativa di quattro anni. Il quadro clinico tuttavia è peggiorato drasticamente, costringendoli ad anticipare i piani: i due si sono sposati qualche settimana fa.

“Le ho chiesto se voleva fare una cosa burocratica da tenere tra di noi o se voleva raccontarla agli altri. Rispose che era meglio se lo raccontavamo noi, perché era un personaggio pubblico e bisognava tenere il polso della narrazione.”, racconta Lorenzo. “Sembravamo una coppia di ottantenni felici, ai quali basta uno sguardo per capirsi. Nel suo ultimo sguardo, mi ha detto tante cose e nessuna.”