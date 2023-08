Antonella Clerici mostra il suo ‘vero’ volto: “Senza filtri, trucco e parrucco” | Ecco com’è realmente

La conduttrice Antonella Clerici non si nasconde più: si mostra ai fan au naturel, lo scatto rivelatore raccoglie un boom di commenti.

Negli ultimi giorni Antonella Clerici ha foraggiato una pepata querelle sui social, che coinvolge di riflesso il navigato collega Gerry Scotti.

Quest’ultimo rispolvererà dopo 10 anni di pausa il fortunato programma dedicato all’infanzia “Io canto”, e riconquisterà così il prime time dell’ammiraglia Mediaset.

Secondo quanto riportato da “Nuovo TV” Antonella Clerici, madrina di “The Voices Kids” avrebbe manifestato un certo malumore con i propri collaboratori, e stroncato il tentativo di emulare il successo del proprio talent sulle reti del Biscione.

Avrebbe persino sentenziato: “Troppo facile, quando un programma va bene come ‘The Voice Kids’ correre a realizzare la fotocopia“. Antonella Clerici non ha al momento commentato l’indiscrezione, ma in compenso si sta godendo la parentesi estiva con il marito Vittorio Garrone e la figlia Maelle dopo la chiusura stagionale di “È sempre mezzogiorno”. E, approfittando del relax lontano dai riflettori, ha scelto di mostrare il suo aspetto al naturale ai fan: ecco lo scatto clamoroso.

Antonella Clerici senza filtri: ecco come appare senza trucco e parrucco

Gli studi televisivi presentano sempre conduttori ed ospiti al meglio delle loro possibilità: al di là dei potenti riflettori e dei giochi di luce e ombre, ogni programma vanta un comparto di truccatori, hair-stylist, stilisti e sarti che si adoperano per migliorarne l’immagine.

Anche Antonella Clerici appare sempre impeccabile, fasciata da abiti e tailleur nelle tinte pastello, chioma accuratamente arricciata, lucida e vaporosa. Per non parlare del meticoloso trucco, spesso calcato sugli occhi, con le labbra esaltate da rossetti magenta o rosa-baby. La conduttrice, però, apprezza anche il suo aspetto naturale, e nelle ultime ore non ha rinunciato a caricare su Instagram una foto in cui appare assolutamente acqua e sapone. Ha inoltre commentato: “Per me la vera vacanza è così. Senza filtri, senza trucco e parrucco, senza tacchi, né vestiti eleganti, né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… Sereno agosto a tutti”.

La reazione della rete

Molti followers hanno apprezzato l’iniziativa della conduttrice, notoriamente refrattaria a ogni forma di divismo e ai ritocchini troppo invasivi.

Un fan ha commentato con eloquenza: “In certi casi ‘senza’ è una parola bellissima. Perché la serenità mi pare che sia fatta, più che di addizioni, di sottrazioni. Ti abbraccio“.