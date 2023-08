Giulia De Lellis, la brutta patologia scoperta così: “Mi arrivava al cervello…” | Diagnosi ufficiale

Ore di vere e proprio terrore per l’influencer: un dolore sconosciuto, poi arriva la diagnosi. Giulia chiede aiuto ai follower, disperata.

Sotto shock l’influencer Giulia De Lellis: la situazione che l’ha coinvolta è degenerata fino a portarla in ospedale.

Giulia, seguitissima sui social, vanta numeri stellari: ben oltre i cinque milioni di follower, l’influencer è seguitissima grazie al suo lavoro in televisione, oltre che alle collaborazioni con stilisti e al recente lancio della sua linea di prodotti di bellezza.

Oltre che al suo lavoro, però, Giulia raggiunge un pubblico così numeroso grazie al suo carattere aperto e genuino, che la rende molto capace di interagire coi follower senza barriere.

E infatti è proprio ai suoi follower che Giulia ha chiesto aiuto nelle scorse ore, cercando di capire cosa le stesse capitando…

La paura l’ha spinta a chiedere aiuto a chiunque

Nelle scorse ore Giulia De Lellis ha postato una storia in cui si rivolgeva ai suoi follower nella speranza che qualcuno potesse aiutarla a capire a cosa fosse dovuto il dolore che dichiarava di star accusando: “Ho trascurato questo fastidio e ieri sera tardi è passato da crampi passeggeri a un dolore fisso insopportabile che mi ha messa paura”, ha spiegato. “Ho pensato di morire dal dolore, mi erano venute le fitte, la nausea, sudavo freddo”.

Giulia ha poi spiegato di star accusando questo dolore da parecchi giorni, localizzato tra le dita dei piedi, ma di aver trascurato la situazione. Poi però il dolore è risalito su tutto il corpo, fino ad arrivare al cervello, causandole forti emicranie: una situazione che, degenerata, l’ha finalmente spinta a rivolgersi al pronto soccorso.

La verità sulla malattia di Giulia De Lellis

Tanto dolorante da non poter neppure indossare un paio di scarpe senza accusare fastidi, Giulia si è quindi recata in ospedale; nel tragitto ha postato un’altra storia di Instagram, chiedendo ai follower di cosa potesse trattarsi e ipotizzando si trattasse di un nervo infiammato.

Nel tragitto casa-ospedale, poi, Giulia ha effettuato delle ricerche basate sui dolori accusati. Nonostante l’impossibilità di avere una diagnosi basandosi solo sui sintomi ricercati su Google, l’influencer aveva scoperto in pieno la diagnosi poi confermata dal medico: neuroma di Morton, una nevralgia localizzata nel piede che, infastidendo la camminata e la pianta del piede con una sensazione di bruciore, finisce con il causare fastidi al resto del corpo e potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Giulia non ha ancora confermato di doversi operare, ma rimaniamo in attesa di aggiornamenti.