Maria De Filippi ‘tradita’ proprio da lui | A distanza di mesi l’assurda verità

Colpo basso per Maria De Filippi: la conduttrice tradita proprio da lui. A distanza di pochi mesi la notizia improvvisa

Conduttrice tra le più apprezzate di Mediaset, Maria De Filippi ha vissuto un anno particolarmente difficile in seguito alla morte del marito Maurizio Costanzo.

Tornata a lavorare dopo solo una settimana dal lutto, la De Filippi ha continuato ad occuparsi dei suoi programmi di punta: Uomini e Donne e Amici.

E, proprio dopo la conclusione dell’ultima stagione del talent show, Maria De Filippi ha ricevuto una ‘batosta’ proprio da lui: ecco cosa è accaduto.

Maria De Filippi, il suo pupillo la ‘tradisce’

L’ultima stagione di Amici si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, ballerino di danze latino americane fortemente sostenuto da Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha sempre visto nell’allievo una sorta di suo alter ego e lo ha accompagnato nel lungo percorso ad Amici senza risparmiargli rimproveri e critiche, quando necessari. Nell’edizione appena conclusa del programma, inoltre, Todaro pare abbia litigato dietro le quinte con Maria De Filippi, tanto da far vociferare di un suo allontanamento dal programma.

E, mentre si cerca di capire quali saranno i professori confermati per la prossima stagione del talent show, arriva per la conduttrice di Canale 5 un’altra ‘batosta’: l’allievo vincitore di Amici 2023 sarebbe pronto a passare alla concorrenza. Mattia Zenzola, intervistato da Super Guida Tv, non ha esitato a ribattere alla domanda su un suo possibile passaggio in Rai e, precisamente, a Ballando con le stelle. Da anni, ormai, lo show del sabato sera di Milly Carlucci è l’acerrimo nemico di Maria De Filippi e C’è posta per te. I due programmi si contendono gli ascolti del fine settimana e, tempo addietro, ci fu anche una combutta tra il volto Rai e quello di Canale 5.

Mattia Zenzola approda a Ballando con le stelle?

Zenzola, incalzato su una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle, tuttavia, non ha avuto dubbi. “Non mi dispiacerebbe – ha spiegato – . E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?”.

L’ex ballerino e vincitore di Amici 2023, dunque, sarebbe pronto a voltare le spalle a Mediaset per proseguire la sua carriera nel programma della concorrenza. Per il momento, tuttavia, è giusto sottolineare che Zenzola non ha ricevuto alcuna proposta dalla Rai e le voci di un suo approdo nello show di Milly Carlucci sono solamente chiacchiericci.