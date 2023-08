Visetto allegro da bambina, oggi è una conduttrice tra le più apprezzate: chi la riconosce?

Il viso allegro di quella bambina è rimasto praticamente identico a quello della donna che è diventata. Avete riconosciuto la conduttrice nella foto?

Una delle tendenze più popolari negli ultimi tempi è quella che vede i personaggi famosi postare della loro foto da bambini. Questo coinvolge i personaggi famosi dei settori più disparati: cantanti, attori, sportivi, modelli e influencer.

Questa operazione nostalgia serve anche a mostrare un lato più tenero e aiuta i fan a conoscere in modo più profondo e autentico questi personaggi del mondo dello spettacolo che sembrano così lontani dai comuni mortali.

Solitamente, i follower di queste persone accolgono in modo positivo questo trend perché gli sembra di costruire un legame emozionale con i propri beniamini. Le foto da bambini riescono a suscitare la memoria a lungo termine, generando enorme empatia e immedesimazione.

Inoltre, far vedere come si era e dove si è arrivati può essere estremamente inspirante per le persone comuni. Anche la conduttrice nella foto ha deciso di partecipare a questo gioco e postare una sua foto da bambina. Avete capito di chi si tratta?

Ecco chi è la bambina nella foto

Rimasta praticamente uguale, la bambina nella foto altro non è che Vanessa Incontrada. La showgirl è una delle personalità più dirompenti e versatili nel mondo dello spettacolo italiano. Per questo motivo la sua carriera professionale è stata segnata da grandi successi. L’attrice è nata a Barcellona nel 1978, tuttavia si trasferisce presto a Milano, essendo italo-spagnola. Inizialmente, lavora come modella e poi passa al mondo della televisione. Infatti, nel 1998 esordisce su Italia 1 con il programma Super. La grande occasione arriva tuttavia nel 2001, quando affianca Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo Giovani, cosa che amplia notevolmente i suoi orizzonti personali e di carriera.

Contemporaneamente inizia anche una carriera come attrice sia sul piccolo che sul grande schermo. Infatti, viene scelta come protagonista femminile nel film di Pupi Avati ‘Il cuore non si vede’. Tuttavia, la conduttrice è ricordata principalmente per la conduzione di Zelig, accanto a Claudio Bisio. I due infatti sono diventati una coppia di presentatori veramente iconici, tanto da essere richiamati per le puntate celebrative della trasmissione comica.

Vanessa Incontrada e il racconto della gravidanza

In una recente intervista con Diletta Leotta, Vanessa Incontrada ha raccontato alcune cose sulla sua vita privata. Ha infatti rivelato di desiderare un secondo figlio ma che comunque per lei la prima gravidanza non è stata affatto facile.

L’attrice ha detto: “Quando ho scoperto di essere incinta ero molto frastornata, per quanto fosse una cosa che desideravamo entrambi ho fatto due test di gravidanza perché non ci credevo. Ho sempre avuto un forte istinto materno. Ho conosciuto mio marito ad agosto e a novembre ero incinta. Abbiamo deciso e alla prima è successa”.