Terremoto Rai, Alessandro Cattelan si tira fuori: “Io non c’entro niente” | Cos’è successo

Notizia shock: lo sapevano tutti, tranne lui. Alessandro Cattelan confuso di fronte alle dichiarazioni delle testate giornalistiche.

Vi è mai capitato di essere gli ultimi ad essere informati di una notizia che vi riguarda direttamente? È stato questo il caso di Alessandro Cattelan, che si è ritrovato in una posizione molto scomoda di punto in bianco.

Cattelan, 43 anni, è un noto nome della TV italiana fin da quando era giovanissimo. La sua carriera, iniziata nel 2001, lo ha portato ad essere per anni il volto storico di MTV Italia con la trasmissione “TRL – Total Request Live”.

Negli anni, tuttavia, il conduttore si è distinto anche su altri emittenti: per anni è stato il conduttore del celebre reality “X-Factor“, nonché ad avere uno spazio tutto suo col programma “E poi c’è Cattelan“, anch’esso in onda su Sky.

Dopo la collaborazione con Sky, il conduttore ha trovato la sua “casa” su una nuova emittente: Rai. Dal 2022 conduce il suo “Stasera c’è Cattelan su Rai 2“, e nonostante lui si trovi benissimo dov’è c’è chi non la pensa allo stesso modo…

Il trono vacante spetterebbe a lui

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, a Cattelan potrebbe essere riservato un posto nuovo e totalmente d’eccezione nel palinsesto: la fascia rimasta scoperta con l’abbandono shock di Fabio Fazio dall’emittente.

Fazio, infatti, qualche settimana fa ha dichiarato che “Che Tempo Che Fa“, storico talk show di sua conduzione, si sarebbe trasferito sul canale Discovery, di proprietà Warner Bros. Una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta, dato che la collaborazione con Rai è stata più che longeva. Eppure, di fronte alla notizia del suo probabile rimpiazzo, Alessandro Cattelan ha reagito in maniera poco ortodossa…

Prende le distanze: “Ho già trovato il mio posto”

“Un mio amico mi ha inviato uno dei tanti trafiletti che sono usciti su questa cosa, ma di cui non so nulla.”, ha spiegato, interrogato sulla questione dalla giornalista Daniela Lanni de La Stampa. “Ma è giusto che io non ne sappia nulla… Non c’entro neanche niente con me che prendo il posto di Fazio. È una cosa che non mi riguarda, però mi ha fatto ridere.”.

Dalle sue parole è evidente che Cattelan non sia interessato a sostituire Fazio, né ad associarsi all’immagine che gli è stata dipinta addosso: “Sono felice di essere un volto che attira, ma ho trovato il mio posto a Rai Due e spero di continuare lì.”.