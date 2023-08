Eros Ramazzotti pazzo di lei: “Ti amo” | L’ex moglie risponde al messaggio

Eros Ramazzotti decide di far sapere a tutti quanti che è pazzo di lei. La sua ex moglie risponde al messaggio pubblicamente…

Eros Ramazzotti è uno dei big della musica italiana che è stato capace di diventare iconico sia in Italia che all’estero. Infatti, il cantante è conosciutissimo anche in Sud America.

Le sue canzoni riescono a toccare delle corde profondo nella gente, proprio grazie al fatto che sono intrise di emozioni e romanticismo.

L’ispirazione principale per lui sono stati sicuramente le sue relazioni più significative che ha vissuto intensamente. Infatti, l’artista è stato legato dal 1995 al 2002 alla showgirl svizzera Michelle Hunziker, con la quale ha avuto una figlia.

In un secondo momento ha avuto una storia importante con la Marica Pellegrinelli con cui ha avuto due figli. Tuttavia, la loro storia è finita nel 2019. Non ha smesso di amare però Eros. Adesso infatti ha deciso di annunciare a tutti il suo amore. La sua ex moglie risponde davanti a tutti…

La dichiarazione d’amore pubblica

Eros Ramazzotti sta per partire per le vacanze con sua figlia Raffaella, avuta dal matrimonio con Marica Pellegrini. L’uomo è legatissimo a tutti i suoi figli e in occasione del compleanno della ragazza ha deciso di dedicargli un post pubblico.

L’artista ha condiviso una foto della figlia, scrivendo: “In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let’s go! Ti amo Raffa”. Non poteva mancare il commento pubblico sotto il post della sua ex moglie che scrive: “La nostra leonessa”.

La storia d’amore con Marica Pellegrinelli

Sicuramente meno nota rispetto alla storia con Michelle Hunziker, quella tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è stata una relazione molto importante. I due si sono conosciuti nel 2009 ed è stato quasi subito amore. Nel 2011 hanno avuto la loro prima figlia che hanno deciso di chiamare Raffaella Maria, mentre il secondo figlio è arrivato nel 2015, Gabriele Tullio.

Nonostante si siano separati in modo ufficiale nel 2019, hanno continuato a mantenere un bellissimo rapporto di condivisione e amicizia, restando una famiglia e prendendosi cura dei propri figli nel rispetto reciproco. La loro relazione è stata molto significativa l’un per l’altro, per questo motivo hanno affrontato con grande maturità la loro separazione, cercando sempre di fare del loro meglio per i figli. Alla fine, quella di Eros Ramazzotti è una grande famiglia allargata in cui l’unica regola sembra essere il rispetto reciproco. Adesso l’uomo è diventato anche nonno, infatti, Aurora, figlia avuta da Michelle Hunziker, ha partorito Cesare, il suo promo figlio.