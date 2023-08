Orietta Berti, rivelazione inaspettata sul giovane collega | Glielo fa tutte le sere

Orietta Berti e quel particolare rapporto con il giovane collega: la rivelazione della cantante su ciò che accade ogni sera.

Cantante poliedrica e personaggio di spettacolo, Orietta Berti è amatissima da un pubblico molto ampio e da più generazioni.

In grado di adattarsi alle mode del tempo, la Berti si è reinventata negli anni occupandosi di televisione e lanciandosi in duetti con artisti giovani della musica nostrana.

E il rapporto con uno dei suoi giovani colleghi è davvero particolare: ecco cosa ha svelato Orietta su ciò che accade ogni sera.

Orietta Berti e il duetto dell’estate

Nell’estate 2021 Orietta Berti ha stupito tutti lanciandosi in un duetto con Fedez e Achille Lauro per quello che è stato uno dei più grandi tormentoni, Mille. Non contenta, l’artista originaria di Cavriago, classe 1943, ha deciso di replicare per l’estate 2023. Dopo aver incrociato per la prima volta Fabio Rovazzi sul palco galleggiante della Costa Toscana al Festival di Sanremo 2022, i due hanno deciso di dar vita ad un brano estivo molto gettonato per la stagione corrente: La discoteca italiana.

La canzone ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni e Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono stati ospiti della Partita del Cuore per la Romagna presso lo stadio di Rimini. In occasione della loro esibizione, i due hanno dato vita ad una simpatica gag durante la quale la Berti ha svelato tutto ciò che il giovane collega le fa ogni sera. Legati da un rapporto di grande stima e rispetto, l’inedita coppia ha dimostrato di essere anche molto avvezza agli scherzi tanto che Rovazzi, ogni sera, ne fa uno alla Berti. E in occasione della partita in Romagna, il cantante non si è risparmiato.

Orietta Berti e lo scherzo di Rovazzi

Pronta per l’esibizione in coppia con Fabio Rovazzi presso lo stadio di Rimini, Orietta Berti ha raggiunto il punto del palcoscenico indicato come quello del live. Ma il giovane collega non c’era e la cantante è apparsa un po’ disorientata. “Ma dov’è Fabio? Avete visto voi Rovazzi? – ha domandato lei guardandosi intorno, mentre lui si palesava dietro la macchina da presa – .Sono qui Orietta, dietro di te. Stavo controllando l’inquadratura”.

“Ma devi venire qui se dobbiamo cantare – ha commentato la Berti – .Tutte le sere me ne combina una però!”. Sembra, dunque, che Fabio Rovazzi si diverta a giocare spesso con Orietta che, dal canto suo, non pare essere infastidita dall’ironia del giovane collega.