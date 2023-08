Francesco Facchinetti, sapete dove abita? Splendida villa immersa nella natura

Alla scoperta della favolosa casa del cantante Francesco Facchinetti: la sua villa in Brianza è un trionfo di design.

“Porta avanti la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il Capitano Uncino“: con questo refrain del 2003 Francesco Facchinetti ha surriscaldato l’estate degli italiani, approdando al contempo ad immediato successo.

Figlio del cantante dei Pooh Roby Facchinetti e di Rosaria Longone, il DJ milanese ha ben presto spopolato nei locali della movida italiani, conquistando inoltre il doppio disco di diamante per il fortunato singolo d’esordio.

Dopo una breve – ma fortunata – parentesi discografica, Francesco Facchinetti si è cimentato nel ruolo di inviato e giudice di numerosi talent e programmi televisivi, e ha sviluppato al contempo un forte fiuto imprenditoriale nel settore della telefonia.

Dopo un’intensa relazione – ed una figlia – con la conduttrice Alessia Marcuzzi, il pupillo d’arte ha ritrovato la serenità accanto a Wilma Helena Faissol, da cui ha avuto il secondo ed il terzogenito. Attualmente Francesco Facchinetti si gode in serenità il suo ménage familiare in Brianza, e vive con la famiglia in una lussuosa villa immersa nel verde, costruita sul terreno che apparteneva al nonno. Ebbene, sì: il Capitano Uncino italiano non dorme in cambusa!

Francesco Facchinetti, ecco la sua villa futuristica

Il cantante ha scelto di mettere radici a Mariano Comense, suo paese di origine, assieme alla moglie Wilma Helena ed alla prole.

Francesco Facchinetti ha costruito la propria villa al centro di un ampio spiazzo verde, suddividendo la costruzione dallo stile futuristico in blocchi, e ottimizzando gli spazi su un unico livello al pianterreno. Alimentata da un impianto fotovoltaico, la spaziosa mansion risulta adatta alle esigenze della famiglia, e combina praticità ad un lusso discreto e sussurrato. La struttura squadrata ospita al suo interno ambienti ampi e luminosi, caratterizzati da parquet chiarissimo e mobilio color testa di moro. Nel soggiorno campeggia un accogliente focolare di design incassato nella parete, un soffice divano antracite ed una poltroncina singola abbinata; a terra, possiamo notare un tappeto in motivo animalier. La cucina, invece, appare assai sobria e funzionale: a quanto pare la famiglia Facchinetti privilegia la comodità ai fornelli. La sala da pranzo, invece, risulta arredata con un connubio di elementi classici e moderni, a partire dal lungo tavolo in vetro in mezzo al quale è posto un candelabro, e terminando con una credenza bianca dal gusto provenzale.

La chicca nella casa di Francesco Facchinetti

Al d là del suo status di padre e marito, il cantante non ha dimenticato i suoi trascorsi artistici, ed ha ricavato uno spazio tutto per sé all’interno della villetta.

Si tratta del suo studio personale, un pittoresco rifugio contraddistinto dal manichino di un supereroe appeso al soffitto, una scrivania rococò e innumerevoli dischi e riconoscimenti fissati alle pareti.