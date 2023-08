Rottura Harry e Meghan, i duchi mettono la parola fine | L’ultimo segnale non lascia più dubbi

Harry e Meghan mettono tutti a tacere e scrivono la parola fine: l’ultimo segnale non lascia alcun dubbio.

I Duchi di Sussex sono sempre più lontani dalla famiglia reale britannica e, nelle ultime settimane, i rotocalchi di cronaca rosa non hanno fatto altro che parlare di loro.

Harry e Meghan sono stati dati da tutti per spacciati: la coppia sembrava infatti essere sul punto di annunciare a breve la fine del matrimonio.

Ma nelle ultime ore tutto è cambiato con un gesto che pare essere destinato a scrivere la parola fine su ogni pettegolezzo.

Harry e Meghan in crisi: il gossip

Da settimane non si fa altro che chiacchierare di una presunta crisi tra Harry e Meghan. Stando ai rotocalchi di cronaca rosa internazionale, il clima a Montecito non era dei migliori in seguito ad una serie di eventi che avevano scalfito profondamente l’armonia familiare. Prima lo sfiorato incidente automobilistico di Meghan dello scorso 16 maggio, poi la fine del contratto multimilionario con Spotify e infine la battuta d’arresto nella causa del principe Harry contro i tabloid, sembravano aver minato ulteriormente il giù precario equilibrio dei Duchi di Sussex.

C’era, dunque, chi era già pronto a giurare che a breve il principe avrebbe ufficializzato la separazione dalla moglie, mentre il settimanale Chi scriveva: “Il principe, dice qualcuno, non sopporta la vita effimera di Los Angeles, non sopporta tutto questo rincorrere il successo e i soldi ad ogni costo (d’altronde non ha mai lavorato), non sopporta più Meghan, al punto che vuole prendere e andarsene da solo in Africa, il suo vero grande amore, per girare un documentario sull’impegno charity della principessa Diana nel continente”. Ma ecco che a spazzare ogni pettegolezzo infondato ci hanno pensato proprio i duchi.

Harry e Meghan, così mettono tutti a tacere

Nelle ultime ore, Harry e Meghan sono comparsi per la prima volta insieme a distanza di tre mesi circa dalla loro ultima uscita pubblica. Lo hanno fatto con un video pubblicato sul sito dell’RTYPF a sostegno del Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF), che invita i giovani a sostenere i cambiamenti che vorrebbero vedere in ambito tecnologico. Harry e Meghan, che hanno registrato le immagini nella casa di Montecito, si congratulano con alcuni dei ragazzi coinvolti: 26 di loro riceveranno un totale di due milioni di dollari per sviluppare tecnologie più inclusive ed eque.

Mostrandosi felici e affiatati come non mai, i duchi più chiacchierati di sempre hanno così messo a tacere tutte le voci su un imminente divorzio. “La loro relazione ha delle sfide, ma sono impegnati al 100% a far funzionare il loro matrimonio”, ha svelato una la fonte all’US Weekly, sostenendo che ogni chiacchiericcio sul loro conto sia infondato.