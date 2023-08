Gianni Sperti, l’annuncio fa tremare il pubblico | Il suo futuro appeso a un filo

Nubi all’orizzonte per Gianni Sperti: il suo futuro potrebbe essere appeso ad un filo. La rivelazione che lascia il pubblico senza parole.

Ex ballerino, ora opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è uno dei volti simbolo del dating show condotto da Maria De Filippi.

Sempre pronto a stanare i bugiardi, nel corso degli anni ha conquistato il cuore di una fetta di pubblico da casa che, ormai, lo associa al ruolo che riveste da più di un decennio nel programma pomeridiano di Canale 5.

In vista dei cambiamenti messi in atto da Pier Silvio Berlusconi, anche il ruolo di Sperti potrebbe essere messo in discussione. Le sue parole a riguardo hanno lasciato tutti senza parole.

Gianni Sperti, addio a Uomini e Donne?

Nelle ultime settimane, si vociferava di un possibile allontanamento di Tina Cipollari da Uomini e Donne in prospettiva della “pulizia” messa in atto da Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di allontanare dalle sue reti tutti i personaggi considerati trash. Tina ha voluto smentire categoricamente le voci a riguardo confermando la sua presenza nel dating show per la prossima stagione. Ma anche Gianni Sperti è stato coinvolto da una serie di dubbi riguardanti il suo possibile allontanamento da Uomini e Donne.

Intervistato da Novella 2000, l’ex marito di Paola Barale ha ammesso di non essere ancora ben consapevole del suo futuro in tv. “Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati – ha confessato lui – . Questo ha dato un barlume di speranza, ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

Gianni Sperti, il futuro è in bilico

Ma cosa succederebbe se, all’improvviso, Pier Silvio Berlusconi decidesse di mettere mani anche sul cast di Uomini e Donne attuando un’operazione pulizia? Gianni Sperti potrebbe non rimanere del tutto stupito da questa decisione, consapevole che la tv non dà mai alcuna certezza a livello lavorativo.

“Ovviamente mi dispiacerebbe, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff – ha commentato lui – . Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: ‘Gianni ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile’, per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Per il momento mi godo il presente, poi chissà”.