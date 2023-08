Niccolò Centioni, ve lo ricordate il giovane Rudi Cesaroni? Ecco com’è diventato | Irriconoscibile

Rudi Cesaroni: il giovanissimo attore che lo interpretava è cresciuto moltissimo, che cosa fa adesso? Nessuno può immaginarlo.

Come dimenticare la serie che per anni ha tenuto tantissimi italiani incollati allo schermo, in un momento in cui lo streaming on demand era ancora un futuro irraggiungibile?

I personaggi erano tantissimi, la famiglia legata al bar della Garbatella a Roma è la più famosa del mondo dello spettacolo: parliamo di I Cesaroni.

Gli attori e le attrici che interpretavano alcuni dei giovani protagonisti sono cresciuti, e certi hanno avuto più successo di altri, che, invece, si sono dedicati ad altro e non più al mondo dello spettacolo e della televisione.

Ultimamente ci sono state alcune novità riguardanti l’attore che interpretava Rudi Cesaroni, ovvero Niccolò Centioni, che aveva, per altro, iniziato a lavorare in televisione già da bambino.

Centioni e la sua evoluzione

Come già accennato, Centioni partecipò già da bambino ad alcune trasmissioni: parliamo di Millennium – la notte del 2000, Carramba che sorpresa e Chi ha incastrato Peter Pan? con Paolo Bonolis; inoltre, Centioni comparve anche in alcuni spot pubblicitari.

Successivamente, una volta cresciuto un po’, prese parte ad alcune fiction televisive, ma il successo giunse solamente con la sua interpretazione in I Cesaroni, in cui aveva il ruolo, appunto, di Rudi Cesaroni, il cui vero nome era Rodolfo, figlio secondogenito di Giulio Cesaroni e Marta. Nella serie, Rudi è un bambino considerato molto vivace e giocherellone, poco riflessivo e consapevole, e ha dunque ampi margini di miglioramento nel corso delle varie stagioni della serie.

I progetti di Centioni

Dopo i Cesaroni, Centioni ha partecipato insieme all’attrice, anche lei parte de I Cesaroni, Micol Olivieri, al reality show ‘itinerante’ Pechino Express: sono stati, sfortunatamente, eliminati alla fine della prima puntata.

A novembre 2018, Centioni dichiarò di essere dovuto andare a Londra per cercare un lavoro, mentre proprio quest’anno, nel 2023, ha conquistato nuovamente il pubblico grazie a un ruolo nella nuova fiction con Claudio Amendola Il Patriarca, trasmesso in prima serata su Canale 5. In un’intervista di Centioni a NuovoTv, l’attore ha dichiarato che gli piacerebbe moltissimo entrare a far parte di un cast di uno dei reality più conosciuti e di aver anche presentato in passato la sua candidatura: nello specifico vorrebbe entrare nella Casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip oppure sbarcare sull’Isola dei Famosi.