Flora Canto, confessione sconvolgente sul marito: prima di farlo chiede il permesso

L’attrice Flora Canto si lascia andare ad una rivelazione senza precedenti sul proprio matrimonio con Enrico Brignano.

L’interprete capitolina Flora Canto frequenta i parterre televisivi sin dal 2009, anno in cui ha debuttato alla conduzione di “Fast and Furious” su La7, e negli anni successivi ha compiuto diverse migrazioni da Rai a Mediaset, affermandosi definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Ha anche prestato il volto a 3 pellicole cinematografiche, ma è stata la fiction “Don Matteo” a regalarle il battesimo del fuoco nel campo della recitazione.

Nel 2014, poi, il suo cammino ha incrociato quello del collega Enrico Brignano, con cui è convolata a nozze nel 2022 con rito civile.

La coppia ha dato i natali ai 2 figli Martina e Niccolò, e si professa tutt’ora più unita che mai. Tuttavia, ogni relazione ha le sue zone d’ombra, e la recente confessione di Flora Canto sul celebre marito ha decisamente spaccato il sentiment della rete…

Flora Canto ed il rapporto con la celebrità ed Enrico Brignano

La prima esperienza televisiva di Flora Canto è avvenuta negli studi di Maria De Filippi nel 2006, anno in cui ha indossato i panni della tronista nel dating-show “Uomini e Donne”. Spesso l’attrice ha sofferto per i pregiudizi legati alla natura dei suoi esordi, ed ha dichiarato a “TvBlog”: “Se fai la tronista a ‘Uomini e Donne’, ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato, e così, oltre a fare la tronista, una può fare l’attrice, la conduttrice…“.

Flora Canto ha dovuto inoltre svincolarsi dalla notorietà del celebre marito, ed ha asserito: “Oggi non la vivo come un’etichetta, è una cosa che non mi appartiene, sono anche la moglie di Enrico. Sono però ‘anche’ la moglie di Enrico… Il problema è quanto sei ‘solo’ quella. Sono un’attrice ed una conduttrice. A differenza di alcune mie colleghe, ho dovuto per forza dimostrare di più“. In effetti, per lei non è risultato semplice affermarsi professionalmente senza che arrivassero puntualmente accuse di raccomandazioni, e di utilizzare vie preferenziali. Nelle ultime ore, inoltre, Flora Canto ha caricato su Instagram alcune foto sensuali, ma la precisazione nella caption ha stranito i followers.

Flora Canto pubblica gli scatti hot, ma solo dopo il via libera di Enrico Brignano

L’attrice si sta godendo le vacanze estive a Capri in compagnia del marito, e si è lasciata immortalare a bordo di una barca in costume intero bianco e pose da campagna pubblicitaria.

Si è però giustificata con i fan: “White lady… P.S.: prima di postare, ho chiesto il permesso a mio marito“. Non sappiamo se il suo inciso avesse intenti ironici o meno, ma alcuni utenti in rete hanno obiettato: “Devi chiedere il permesso a tuo marito?“.