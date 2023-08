Scandalo in Rai, dai locali per scambisti alle chat erotiche | Il noto conduttore smascherato in pubblico

Il noto conduttore Rai viene smascherato pubblicamente dalla sua ex moglie. Dai locali per scambisti alle chat erotiche è un vero scandalo…

Quando sei un personaggio famoso è difficile mantenere segreta una parte della vita. Alla fine ci sarà sempre qualcuno che inizierà a parlare, facendo venire fuori tutti gli altarini. Gli scandali erotici, spesso scuotendo profondamente l’opinione pubblica, vengono spesso fuori coinvolgendo le vite di celebrità e dando un bel da fare ai giornalisti.

Questi episodi spesso rivelano gli aspetti più oscuri delle personalità ammirate, determinando dei momenti di profonda riflessione sociale.

Nel corso degli anni ci sono stati numerosi smascheramenti pubblici sui vizi e spesso sui reati compiuti da personaggi del mondo dello spettacolo. Le conseguenze possono essere spesso devastanti, distruggendo carriere e famiglie.

Tuttavia, questi eventi spesso stimolano dibattiti importanti, permettendo spesso di fare riflessioni sul rapporto tra potere e responsabilità. Adesso di questo personaggio sono state rivelate alcune cose che molto probabilmente avrebbe preferito non far sapere mai.

Scandalo per un conduttore Rai

Di recente, hanno destato particolare scandalo le parole detta da Maria Teresa Ruta sui tradimenti del suo ex marito Amedeo Goria.

Infatti, sembra che la showgirl abbia rivelato l’esistenza di un taccuino, appartenente a Goria, nel quale erano accuratamente annotati nomi e numeri delle sue conquiste. La presentatrice si è trovata davanti una lista con più di duemila donne e inoltre c’era anche una valutazione della performance a letto per mezzo di alcuni disegni di stelline.

Secondo quanto detto da Maria Teresa Ruta è stata proprio questo il motivo della rottura tra i due. Amedeo Goria ha però deciso di rispondere alle accuse fatte dalla donna, dando la sua versione dei fatti al giornale Il Messaggero. La situazione sembra molto più complessa.

Le parole di Amedeo Goria

Nell’intervista a il Messaggero, Amedeo Goria ha confessato di avere una grande passione per le donne. L’uomo ha rivelato: “Maria Teresa ha esagerato, al massimo erano 1800. A parte le battute, è vero, mi beccò. Sull’agendina scrivevo i nomi delle donne che incontravo. Ma non davo i voti, assolutamente no, è una cosa brutta… le femministe mi si scagliano contro…Mettevo uno squallido e volgare segnetto per indicare il tipo di rapporto avuto, se fosse stato solo un bacio o qualcosa di più”.

L’ex conduttore Rai ha poi aggiunto: “Se ce l’ho ancora? In qualche anfratto o comodino… l’ho rinnovata, sono passati tanti anni. Non metto più segnetti. E poi adesso comincio a perdere anche un po’ la memoria. Capita che qualcuna mi chieda: ‘Ti ricordi di me? Ho dormito da te…’. Sono disordinato, ma sempre in buona fede”.