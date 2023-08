Marracash, Elodie sparita dai suoi pensieri: ecco la nuova fiamma del cantante | Bellezza mozzafiato

Nuova fiamma per Marracash che sembra aver dimenticato definitivamente Elodie. Ecco chi è il nuovo amore del rapper. È davvero bella…

La storia d’amore tra Marracash ed Elodie è stata molto lunga e appassionante per il pubblico di giovani che l’hanno seguita. Infatti, sembrava una vera e proprio fiaba, destinata ad avere un lieto fine.

Sia il rapper che l’ex concorrente di Amici sono personaggi molto amati del mondo della musica, pur avendo uno stile completamente diverso e anche un pubblico non proprio simile.

I due si sono conosciuti nel 2019, grazie al singolo Margarita che hanno cantato insieme. Facendo sognare praticamente tutti.

Infine la loro storia è finita, nonostante sembrasse davvero destinata a durare, lasciando tanta tristezza nel cuore dei due cantanti. Ora però il rapper ha forse finalmente deciso di voltare pagina.

La storia d’amore tra Elodie e Marracash

Iniziata nel 2019, ilpubblico si è innamorato immediatamente della coppia Elodie-Marracash e ha iniziato a seguire gli artisti con fervore. Tra i due ci sono stati molti momenti di complicità intensa, spesso si sono presentanti insieme a degli eventi pubblici, provando in tutti i modi a conciliare la loro relazione con le rispettive carriere. Effettivamente, per un po’ di tempo ci sono riusciti, senza smettere mai di supportarsi a vicenda.

Non è stato però un processo sempre facile e infatti ci sono stati numerosi alti e basi, dovuti sia alle sfide lavorative personali, sia a delle difficoltà nella relazione. Alla fine non sono riusciti a superare tutto e la loro relazione è finita, lasciando i fan senza parole. Per molto tempo la gente ha aspettato un ritorno di fiamma, senza nessun successo. Adesso sembra anzi che Marracash abbia definitivamente voltato pagina e stia avendo una nuova storia d’amore con lei.

Il nuovo amore di Marracash

L’estate può portare tante novità e spesso anche un nuovo amore. È quello che sembra essere successo a Marracash, stando a quanto rivelato dal giornale Dagospia. Infatti, il rapper avrebbe intrapreso una nuova storia con la modella e indossatrice Assia Pesenti, portagli finalmente un po’ di serenità dopo la fine della sua relazione con Elodie (che da un po’ ha una relazione con Andrea Iannone). La giovane ha davvero una bellezza mozzafiato.

Tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato la voce, quindi non resta che aspettare che la cosa diventi più concreta. Dopotutto era da tempo che il cantante era single, quindi è il momento perfetto per iniziare una nuova storia.