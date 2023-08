“In fin di vita”: Simona Ventura, la notizia che nessuno vorrebbe sentire | Sgomento in piena notte

Bruttissima notizia che è arrivata in piena notte. Nessuno vorrebbe sentire una cosa del genere così all’improvviso…

Dopo un periodo di assenza dalla televisione, Simona Ventura è tornata e sta collezionando un successo dietro l’altro.

Infatti, la sua trasmissione condotta insieme a Paola Perego, Citofonare Rai 2, è piaciuta davvero tanto ed è stata riconfermata per il prossimo anno.

Inoltre, circolano alcune voci secondo le quali l’anno prossima sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle.

In molti la rivorrebbero però al timone del reality L’Isola dei famosi che è diventato molto popolare proprio grazie a lei.

Eppure, c’è un episodio molto brutto accaduto alla conduttrice nel cuore della notte. Il fatto è stato raccontato dal suo ex marito Stefano Bettarini. Ecco che cos’ha detto l’ex calciatore…

Paura nel cuore della notte per Simona Ventura

In molti ricorderanno uno spiacevole avvenimento risalente al 2018 che ha suscitato molta paura e apprensione sia in Simona Ventura che in Stefano Bettarini. Infatti, loro figlio Niccolò era stato aggredito e accoltellato fuori da una discoteca.

Stefano Bettarini ha raccontato: “Sono stato svegliato la mattina da un mio amico che mi è venuto a suonare il campanello… ‘guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale’… Sono volato immediatamente a Milano, mentre andavo ho chiamato la mamma, che era a sua volta fuori, e mi ha un po’ tranquilizzato dicendo che aveva parlato con la ragazza e che non era in fin di vita.” Una bruttissima esperienza per entrambi.

Nessun ritorno a L’Isola dei famosi

Nonostante siano in molti a rivolere Super Simo alla conduzione dell’Isola dei famosi, sembra proprio che questo non accadrà. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice nel corso di un’intervista. La donna sta rivivendo infatti una seconda primavere professionale in Rai e secondo lei sarebbe un errore di valutazione scegliere di accettare una possibile conduzione del reality ambientato in Honduras.

Infatti, la conduttrice ha commentato così la cosa: “So che tutti mi rivorrebbero all’Isola dei Famosi, ma no. Non solo perché sarebbe un errore strategico, perché anche se andasse bene non sarebbe mai come allora e direbbero che ho fallito. Ma perché non sarebbe in linea con la mia filosofia di chiudere con le cose vecchie e rinascere in cose mai fatte compreso il wake surf e la nonna”. Inoltre, sembra che per lei sia finalmente in arrivo il matrimonio con Giovanni Terzi, lo ha detto lei stessa nel corso di un’intervista per il magazine Chi. I due hanno iniziato una relazione nel 2018 e le cose procedono ancora a gonfie vele.