Mara Venier, conoscete suo figlio Paolo? Ecco cosa fa nella vita | Nulla a che vedere con la madre

Non molti forse conosceranno il figlio Paolo di Mara Venier. Il ragazzo è totalmente diverso da sua madre. Scopriamo insieme cosa fa…

Classe 1945, Paolo Capponi è il secondo genito di Mara Venier, nato dalla relazione con l’attore scomparso nel 2018 Pier Paolo Capponi.

L’uomo è nato e cresciuto a Roma e ha una sorella da parte di madre, Elisabetta Ferracini e un’altra sorella da parte di padre, Chiara Capponi. I tre sono davvero molto uniti e vivono come una bellissima famiglia allargata.

Nonostante la conduttrice di Buona Domenica è veramente molto famoso e amata, non si può dire lo stesso del figlio che preferisce vivere lontano dai riflettori.

Di Paolo si conosce veramente molto poco e gli stralci noti della sua vita e della sua famiglia sono dovuti a Zia Mara che spesso condivide sui social network le foto di famiglia. L’uomo ha infatti anche un figlio, nipote della conduttrice, di nome Giovanni, soprannominato però Iaio.

Il figlio di Mara Venier

Riservato per natura, a rivelarci dei dettagli sulla vita di Paolo Capponi è stata la stessa madre Mara Venier. Sembra che il loro rapporto non sia stato sempre facile ma che anzi abbia avuto molti momenti altalenanti. Infatti, dopo la separazione tra Mara Venier e Pier Paolo Capponi, Paolo ha preferito restare a vivere con suo padre.

Secondo quanto raccontato da Mara Venier in un’intervista a Chi, il 2017 è stato l’anno della svolta nel loro rapporto, grazie all’arrivo del nipotino di nome Claudio. Arrivato anche in un momento buio per la conduttrice è stato il collante che ha salvato la famiglia, rischiarando il cuore della conduttrice e riconsegnandole il sorriso smarrito.

Mara Venier e il rapporto con la maternità

Mara Venier è diventata madre che era ancora molto giovane, quindi ha dovuto affrontare tutte le difficoltà del caso. Ha raccontato: “Mi sento più a mio agio nel ruolo di nonna. Come madre ho commesso molti errori. Ero sola, costretta a lavorare per mantenere la famiglia. Per fortuna, c’era mia madre che si prendeva cura dei miei figli. Ora, non riesco a stare lontana da mio nipote Claudietto per più di due giorni”.

Il figlio di Mara Venier è apparso in televisione una sola volta nel 2019, quando sua madre ha deciso di portare tutta la sua famiglia in studio: compagno, figli e nipoti. Inoltre, era presente anche la moglie di Paolo e sembrano veramente una famiglia felice e in armonia.