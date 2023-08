Temptation Island, ancora veleno dopo l’addio: “Una persona superficiale…” | Relazione distrutta

Nonostante il programma sia finito da quasi un mese, dopo l’addio viene fuori altro veleno. Ecco cos’è stato detto da un ex concorrente…

Nel contesto ricco di emozioni di Temptation Island, molte coppie affrontano una crisi che può portare alla rottura. L’ambiente pieno di stimoli mette alla prova la solidità dei legami, spesso sfociando in separazioni dolorose.

I tentatori riescono nel loro intento di suscitare dubbi e gelosie, andando a minare la fiducia di fidanzati e fidanzate. Qualche volta emergono delle emozioni molto contrastanti. Mentre qualcuno si aggrappa al passato, altri cercano nuove strade.

Inevitabilmente, alcune coppie decidono di separarsi, cedendo alla tentazione o constatando che non esiste alcuna possibilità di recuperare il rapporto. Spesso per fortuna, potremmo aggiungere.

Eppure non sempre le situazioni finiscono con la fine del programma. Ecco che qualcuno torna a sputare veleno dopo l’addio.

Ancora veleno dopo l’addio a Temptation Island

Non è finita la dose di veleno da somministrare, neanche dopo la fine del programma. Per questo motivo, il ferito Daniele De Bosis rompe il silenzio riguardo a Tommaso, il tentatore di Temptation Island che si era permesso di fare commenti poco carini sul di lui.

Il ragazzo ha commentato: “Una persona che si permette di giudicare un’altra persona per un piercing al naso, per due tatuaggi, per un fisico muscoloso, è una persona veramente superficiale perché io non mi sono mai permesso di giudicare qualcuno dall’aspetto fisico o da un piercing. Quindi io e questa persona non avremo mai niente da spartire”.

La fine della relazione con Vittoria Egidi

Daniele De Bosis e Vittoria Egidi si sono lasciati e poi hanno abbandonato la trasmissione. Infatti, la loro è una delle storie che sono state fagocitate dalla furia spietata del programma, dopo una crisi già iniziata prima dell’ingresso nel reality. La loro storia si è conclusa dopo che Vittoria ha baciato il suo tentatore Edoardo, accelerando quello che sembrava ormai un processo inarrestabile. Infatti, nonostante lei abbia provato a riavvicinarsi a lui, Daniele è fermamente convinto della sua decisione e non vuole tornare indietro

Daniele De Bosis ha deciso di fare un Q&A con i suoi follower su Instagram, svelando alcuni retroscena interessanti sull’addio. Un utente gli ha chiesto se tornando indietro prenderebbe ancora la decisione di partecipare al programma. A quel punto il giovane ha risposto: “Sinceramente ti rispondo di sì, perché comunque il programma ha dato una svolta alla mia storia. Io ci credevo veramente che il programma potesse aiutarmi, poi non è andata come mi ero prefissato. Non è andata come avrei voluto, però comunque ha dato una svolta alla mia storia. E ad oggi, dopo due mesi, penso semplicemente che abbia accelerato quello che sarebbe poi dovuto accadere a novembre. Quindi si, ti confermo che lo rifarei.”