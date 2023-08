Samantha de Grenet, 52 anni e non sentirli | Ecco il segreto della sua forma smagliante

Samantha de Grenet a 52 anni sembra davvero una ragazzina. Adesso ha deciso di svelare il segreto della sua forma perfetta.

Nata a Roma, la caratteristica di Samantha de Grenet è sicuramente la duttilità professionale. Infatti, la conduttrice ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane nel mondo della moda, riuscendo a stringere delle collaborazioni con importanti brand e marchi internazionali.

Tuttavia, essendo una figura molto carismatica e una grande comunicatrice, è stata presso assorbita dal mondo dello spettacolo, iniziando a lavorare come conduttrice. Grazie alla sua eleganza e alla sua professionalità, è riuscita a conquistare il pubblico del piccolo schermo.

Inoltre, la giornalista non si è limitata alla sola carriera televisiva, in quanto è anche un’imprenditrice nell’industria della moda, che conosce davvero molto bene.

Oltre a questo, Samantha de Grenet è anche una bellissima donna che riesce a mantenere una forma perfetta anche a 52 anni. Finalmente, dopo l’insistenza dei suoi follower, ha deciso di svelare qual è il suo segreto…

Il segreto della bellezza di Samantha de Grenet

Samantha de Grenet oltre a essere una grande professionista, è anche una donna molto bella che sembra essere eternamente giovane. Finalmente, ha deciso di svelare in un post su Instagram il segreto della sua giovinezza, dopo l’insistenza dei suoi follower.

Ha infatti svelato: “Ecco ciò che mi chiedete sempre: piccoli suggerimenti per rimanere in forma quanto più possibile: -Bere tanta acqua ( almeno 1 litro e mezzo al giorno); -Fare attività fisica (almeno 3 volte a settimana ); – camminare quanto più possibile; -limitare zuccheri e alcol -cominciare i pasti mangiando verdura ( cotta o cruda non importa); -mangiare la frutta fuori pasto e accompagnarla sempre con 4/5 noci o mandorle; – come spezza fame consumare barrette di sola frutta secca di Be You Natural ( le produco io quindi so esattamente cosa c’ è dentro); – quando ti alleni o come sostitutivo pasto mangiare ( io lo faccio spesso) una barretta proteica di Be You; -Prendo un integratore , ormai da svariati anni, che si chiama Sirt 500 plus, è un anti-invecchiamento cellulare della pelle e delle ossa…e poi contiene sirtuine che servono al mantenimento del peso”.

Le origini nobili di Samantha de Grenet

Nonostante sia molto dedita alla sua carriera professionale, per Samantha de Grenet ha sempre lottato per riuscire ad avere un buon work-life-balance. Infatti, ama passare il tempo libero con suo marito Luca Barbato e loro figli Brando.

Non molti forse sanno che la conduttrice ha una discendenza aristocratica. Infatti, discende da un’antica famiglia di nobili francesi, emigrati in Italia dopo la caduta di Napoleone Bonaparte. Sua nonna inoltre era principessa di Fondi.