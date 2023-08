“Sparisco per un po’…”: Caterina Balivo non ha alternative | Non doveva finire così

Caterina Balivo ha deciso di abbandonare tutto per un po’. Ecco cos’ha annunciato sui social network la conduttrice…

Caterina Balivo è una figura del mondo dell’intrattenimento televisivo veramente molto amata anche se non ha avuto una parabola televisiva fortunata.

Nata a Napoli ha esordito molto presto nel mondo del piccolo schermo, trovando grazie alla Rai il suo successo presso i telespettatori. La sua conduzione è schietta e sincera, volta a coinvolgere il pubblico e a trasmettere emozioni.

Questo l’ha portata a creare un rapporto profondo con chi la guardava quotidianamente. Inoltre la conduttrice napoletana ha anche sempre mostrato molta empatia nei confronti dei suoi ospiti, provando a comprenderne emozioni e storie.

Nonostante un inciampo nella sua carriera televisiva, ha continuato a lottare per emergere e ha provato sempre a non mollare mai. Adesso però fa un annuncio sui social, poiché sembra non avesse alternative. Sembra intenzionata a sparire per un po’. Ecco cos’è successo a Caterina Balivo

Caterina Balivo sparisce per un po’

Caterina Balivo, mentre si trova in vacanza con suo marito, ha postato per sbaglio un video della radio che stava ascoltando. Tuttavia, non era intenzionata a condividerlo, si tratta solamente di un errore. Così decide di pubblicare una foto ironica mentre si trova in macchina.

Scrive nella storia: “Ho appena scoperto che ho postato il video della radio. Sparisco per un po’ dai radar. Dirò che sono stata hackerata, pare vada di moda”. Dunque, un po’ di detox digitale fa bene a tutti.

Il ritorno in Rai di Caterina Balivo

Dopo un periodo di esilio non proprio volontario, Caterina Balivo sta per tornare in Rai, dopo l’esperienza su La 7. Infatti, da settembre partirà un nuovo programma pomeridiano della conduttrice che sembra essere più determinata di prima. La trasmissione si intitola La Volta Buona che era stato in un primo momento proposto a Lorella Cuccarini. Tuttavia, come ha commentato la conduttrice napoletana anche Festa Italiana era stato proposto in prima battuta a Romina Power e poi a lei, certe cose sono questione anche di fortuna.

Caterina Balivo ha raccontato: “Non sono preoccupata, ma sono in fermento. Mi sono abituata a un’altra vita e sono in attesa di capire se questi tre anni mi hanno cambiato nell’approccio al lavoro. Sono una persona che ha bisogno di avere il controllo della situazione, ma ho imparato che non si può controllare tutto. Anche in TV bisogna lasciarsi andare al flusso delle cose che succedono senza stare in tensione. Sono una persona frenetica, devo avere sempre qualcosa da fare”.