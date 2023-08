Max Pezzali, la sconvolgente confessione della moglie | Tradimenti ripetuti e violenza fisica

La moglie di Max Pezzali racconta dei continui tradimenti e delle violenze subite. La confessione è da pelle d’oca

Max Pezzali è uno degli artisti più popolari in Italia. Diventato famoso prima con il gruppo degli 883, ha poi intrapreso il percorso da solista cantando alcuni dei brani più celebri della musica pop nostrana.

Originario di Pavia, classe 1974, è uno degli artisti più riservati del panorama nostrano: sposato in prime nozze con Martina Marinucci – da cui ha avuto il figlio Hilo – si è poi unito in matrimonio nel 2019 con Debora Pelamatti.

È stata proprio lei a raccontare pubblicamente le violenze e i tradimenti subiti prima dell’incontro con il cantante.

Max Pezzali, la moglie vittima di violenza

Il racconto della seconda moglie di Max Pezzali è stato pubblicato dal settimanale Domani, cui Debora Pelamatti ha rilasciato un’intervista come testimonianza di una delle tantissime donne vittima di violenze da parte dell’uomo che amava. La compagna del cantante, infatti, prima di conoscere quest’ultimo e dare una svolta alla sua vita, ha vissuto un amore tossico con un uomo conosciuto anni prima su Facebook. Dopo un inizio idilliaco, è arrivato il calvario della donna, che è venuta a conoscenza dei ripetuti tradimenti da parte dell’ex compagno, pazzo di gelosia e molto violento.

“Scopro che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: ‘Mi manchi, non vedo l’ora di fare l’amore come l’ultima volta’. Eravamo insieme da 5 anni, era l’ennesima mortificazione – ha raccontato la Pelamatti – . Lo affronto, lui mi prende la testa e inizia a sbattermela contro l’asse del water: ‘Stron*a, io stavo giocando!’. Scappo dalla stanza, mi rifugio in quella degli amici, vado avanti a Xanax per due giorni”.

Max Pezzali e l’amore con Debora

“Ero un cadavere, non riuscivo più a mangiare a dormire”, ha ricordato ancora la moglie di Max Pezzali che, ai tempi, era solo un suo amico. Fu proprio il cantante, infatti, a soccorrerla quando venne picchiata per l’ennesima volta dall’ex. “Mi prende a calci e come ulteriore sfregio mi versa una bottiglietta d’acqua addosso – ha raccontato Debora – Chiamo Max, lui viene subito ma abbiamo paura che andando al pronto soccorso insieme il giorno dopo i giornali scrivano tutto. Ho un orecchio tumefatto e mi gira la testa, chiamiamo un’amica che mi porta in ospedale”.

Pezzali, poi, confessò a Debora di esserne innamorato e le promise che non le avrebbe mai più risposto se lei lo avesse chiamato per darle una mano e salvarsi dal suo ex. Solo in quel momento lei capì di ricambiare i sentimenti del cantante. “E non ci lasciamo più, dal quel 6 gennaio del 2013, prendendoci cura l’uno dell’altra – ha ricordato lei – . L’altro mi mandava messaggi furibondi dicendo che Max era solo un ciccione tatuato, che non era l’uomo per me, ma non contava più nulla. Max non è stato una ruota di scorta, è stato fin da subito l’amore sano, l’amore pulito. E anche la cura”.