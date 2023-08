Chi riconosce questo tenero bambino? Tanti anni dopo è diventato una star della musica | Ecco di chi si tratta

Il bambino nella foto oggi è diventata una star della musica italiana ed è conosciuto anche a livello internazionale. Avete capito chi è?

Continua il gioco di ripescare i ricordi sui social network, condividendo con altre persone teneri ricorsi d’infanzia o dell’adolescenza.

Infatti, la possibilità di mostrare agli altri foto e momenti quotidiani si traduce spesso anche nel bisogno di metterli a parte di com’eravamo per poi confrontarci con come siamo.

Questo succede sulle pagine social di tutti quanti, anche dei personaggi del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo che si aprono alla condivisione con i propri fan e follower.

Adesso in realtà è anche un vero e proprio trend, quello di condividere foto di quando si era bambini. Lo hanno fatto un po’ tutti ma riusciti a indovinare chi è questo bambino? Oggi è diventato una star della musica. Ecco chi è…

Ecco chi è il bambino nella foto

Capelli e occhi scuri, sguardo ombroso e concentrato, queste caratteristiche appartengono sia al bambino sia all’adulto che è diventato. Si tratta di un famoso cantante che quest’anno ha avuto un enorme successo anche internazionale con la vittoria di una competizione italiana molto importante. La sua voce è molto particolare, in grado di raggiungere note molto alte con una tecnica perfetta. Inoltre, è diventato famoso grazie alla vittoria di X-Factor, in squadra con Morgan. Siete riusciti a capire di chi si tratta?

Sì, è proprio Marco Mengoni, il cui singolo Due Vite è stato campione di ascolti in questo 2023. Inoltre, ha davvero sbancato, tornando al successo dopo un periodo un po’ di ristagno. I suoi concerti in giro per l’Italia questa estate stanno andando molto bene. Di recente, ha fatto anche un esclusivissimo concerto al Circo Massimo che è stato molto apprezzato dai suoi fan. Dal palco ha ringraziato tutti per la vicinanza ed il sostegno che gli hanno manifestato negli ultimi 14 anni.

Marco Mengoni e il jet-lag romano

Marco Mengoni in un’intervista radio con Anna Pettinelli ha rivelato di essere molto ritardatario e ha sottolineato che il suo rapporto con gli appuntamenti è molto romano. A quel punto l’intervistatrice gli ha chiesto: “Quindi se ti invito a cena alle nove, a che ora ti presenti?”.

La risposta del cantante è stata molto divertente. Ha infatti detto: “Invitami alle otto e mezza, così arrivo alle nove e un quarto. Ho quel jet-lag romano. Con le prove sono un po’ più regolare, quello è lavoro. Quando si tratta di amicizia sono così, chi mi vuole bene capisce… difatti non ho amici”. Entrambi hanno riso.