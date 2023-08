“Di cuore sono un po’ debole”: Soleil Sorge rivela il dramma | Per l’influencer un colpo devastante

L’influencer si dichiara: non sta attraversando un bel momento. Il successo arriva a discapito della serenità nel privato…

Soleil Sorge ha fatto preoccupare tutti, nel corso di una recente intervista, dichiarando quanto la sua fragilità l’abbia messa a rischio.

L’influencer da 1.2 milioni di follower, che su internet si occupa principalmente di moda e brand, ha rivelato di trovarsi in una posizione difficile e che l’ha costretta a prendere una scelta.

Dopo una prima comparsa a “Uomini e Donne“, Soleil è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, durante cui è stata più volte al centro di scandali amorosi.

Le cose sembrano essersi stabilizzate solo dal punto di vista lavorativo: Soleil condurrà il programma “Felicità” su Rai 2, ma per quanto riguarda il resto va tutto molto male…

“Dipende esclusivamente da me”, le parole usate fanno pensare al peggio

Soleil ha dichiarato di essere uscita devastata e col cuore a pezzi dalla sua ultima relazione. “L’amore? Non è un buon momento. Sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri.”, ha spiegato in un’intervista a “Novella 2000”. “Sacrificare l’amore della mia vita per la carriera? Le risponderei che dovrei, ma probabilmente no.”

“Il prossimo anno compio trent’anni, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale. Ma poi, perché dovrei scegliere? Li desidero entrambi: l’amore e la carriera.“, ha continuato. Al suo fianco, Soleil vorrebbe una persona che la faccia divertire e prenda la vita con leggerezza, a differenza sua, che si considera troppo riflessiva; inoltre le piacerebbe stare con qualcuno che ama viaggiare e possiede una grande spiritualità. Caratteristiche che forse non ha trovato nei suoi ex…

L’ultima storia è finita nel peggiore dei modi

Avrà bisogno di tempo per riprendersi, Soleil: pare che la sua ultima storia, quella con l’imprenditore Carlo Domingo, sia finita molto male e si sia rivelata un’enorme delusione. L’identità di Carlo non è mai stata svelata pubblicamente, tuttavia Soleil lo aveva menzionato molto spesso durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, fornendo abbastanza dettagli da lasciar intendere che lui si occupasse di comunicazione nel settore della moda.

“Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha di sicuro e spero sia così anche dall’altra parte.”, aveva spiegato davanti alle telecamere; purtroppo, Carlo è diventato solo l’ennesimo nome in una lunga lista di delusioni per Soleil, tra cui figurano anche l’ex tronista Luca Onestini e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, da lei lasciato proprio durante la permanenza nella casa.