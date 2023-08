Clizia Incorvaia, la verità sul terzo figlio | L’ex gieffina ha rotto il silenzio

La foto dell’annuncio ha sconvolto tutti: partono i rumour, e Clizia arriva a spiegare la situazione. Terzo bimbo in arrivo?

La notizia shock nelle storie Instagram: Clizia Incorvaia è di nuovo in dolce attesa?

L’influencer e modella, classe 1980, è subito intervenuta a spiegare la situazione ai sconvolti fan che la seguono: non ha lasciato nulla al caso.

Per Clizia si tratterebbe della terza gravidanza: è infatti la mamma di Nina, nata dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina, leader del gruppo “Le Vibrazioni”, e di Gabriele, nato dalla relazione con Paolo Ciavarro.

L’influencer e il conduttore si sono conosciuti all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, e la loro relazione è decollata immediatamente. Tanto che Gabriele è nato poco dopo la messa in onda del programma…

Una piccola famiglia felice… al completo?

È passato appena un anno e mezzo dalla nascita del piccolo Gabriele, il primogenito della coppia, che sul profilo Instagram di Clizia è diventato rapidamente una piccola star: tra le foto di lavoro e delle vacanze, infatti, Clizia posta spessissimo scatti con il suo piccolo e il papà, senza tralasciare la primogenita Nina, spesso vista intenta a giocare col fratellino.

Il ritratto che la coppia da di sé è quindi assolutamente felice e sereno; al punto che sul web, qualche giorno fa, hanno iniziato a circolare voci di una nuova gravidanza: una news che pareva assolutamente legittima, accompagnata dalle foto di un’ecografia. Ed ecco quindi che Clizia è intervenuta a spiegare la situazione…

La verità sulla foto dell’ecografia

Senza troppi giri di parole, con una storia Instagram Clizia ha spiegato che l’annuncio era solamente una fake news. Ma la foto dell’ecografia, quindi, come si spiega? Pare si tratti di una foto risalente all’annuncio della gravidanza di Gabriele. “Semmai il terzo! Ma questa foto è di due anni fa”, ha spiegato, in riferimento alla descrizione del post, dove veniva indicata come incinta del secondogenito; un commento per sottolineare come lei ritenga Paolo, a tutti gli effetti, il papà di Nina. “Non sono incinta e non stiamo cercando un altro bimbo. La nostra famiglia è al completo così“.

Nell’era dell’informazione, capita spesso che un personaggio pubblico si veda costretto a smentire delle voci che circolano sul proprio conto. Molti, come Stefano De Martino nei riguardi della sua rottura con Belen Rodriguez, scelgono semplicemente di ignorarle; ma Clizia appare molto attiva da questo punto di vista: solo qualche settimana fa aveva smentito le voci che la vedevano in crisi con il compagno.