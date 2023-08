Annalisa, sapete dove vive la cantante del momento? Nella sua casa una collezione pazzesca | Di cosa si tratta

La cantante Annalisa apre le porte di casa sua ai fan: ecco dove vive la celebre regina dei tormentoni estivi.

Il 2023 ha segnato l’avvento di un periodo decisamente aureo per Annalisa: la cantante ha infatti realizzato importanti traguardi privati e professionali sotto l’occhio di fotografi e telecamere.

Il suo singolo da record “Mon amour” sta spopolando tutt’ora in radio, così come il tormentone “Disco Paradise”, e a questa doppia vetta nelle charts nazionali se ne aggiunge una di carattere puramente personale.

L’avvenente e fulva interprete, infatti, è finalmente convolata a nozze con il neo-marito Francesco Muglia, dirigente di Costa Crociere.

La coppia ha celebrato l’agognato sì con rito civile e religioso, e per quest’ultimo ha scelto la suggestiva location della Basilica di San Francesco ad Assisi. Al termine della cerimonia, i due novelli sposi hanno fatto ritorno in Liguria, terra d’origine della cantante, ed hanno inaugurato la loro casa in comune con premesse nuove di zecca. All’interno della sua abitazione, però, Annalisa conserva uno spazio tutto per sé: ecco di cosa si tratta…

Annalisa, ecco dove abita la bella cantante ligure

L’abitazione dell’ex volto di “Amici” vanta un arredamento piuttosto sobrio e classico, in cui predominano le tonalità chiare, in contrasto con alcuni elementi di arredo color noce. Annalisa ha decorato il suo nido con accessori dal sapore vintage, e iconiche stampe alle pareti a sdrammatizzare lo stile severo predominante.

Per la camera da letto, Annalisa ha rotto ulteriormente il rigore con alcuni quadri astratti, e posto sul pavimento un morbido tappeto peloso di color rosso. Anche in questo caso, il bianco la fa da padrone, incluso lo spazioso armadio con ante scorrevoli a specchio. La casa di Annalisa contiene ovunque tracce del suo percorso artistico, incluse fotografie, libri e CD, soprattutto degli artisti che l’hanno ispirata maggiormente, come Bjork e Patti Smith. Il salone rappresenta il cuore dell’abitazione: lì Annalisa trascorre ore piacevoli in compagnia del marito e dei gatti, appollaiandosi sul divano in pelle nera adiacente ad un comodo tavolinetto da caffè. Anche in questo caso la cantante ha optato per uno stile minimal, in contrasto con il pavimento bianco marmorizzato.

La collezione di Annalisa

Nonostante il suo nuovo status di angelo del focolare moderno, Annalisa non ha rinunciato a portare con sé un pezzo del suo bagaglio di vita.

La cantante ha infatti dedicato ampio spazio alla sua collezione di vinili, ad occhio e croce di ragguardevole valore, e li ha stipati con cura in un apposito mobiletto a vista.