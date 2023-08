Emma Marrone, avete mai visto la madre della cantante? Sono due gocce d’acqua | Eccole insieme

La cantante Emma Marrone davvero identica alla madre: a vederle insieme sembrano due cloni, i fan sono impressionati.

Emma Marrone è tra le cantanti più amate: presentatasi come una ‘donna del popolo’, della periferia, che ama stare tra la gente, Emma è stata ed è rimasta sempre genuina e coerente con se stessa.

Nonostante il cambio di look e la notorietà, l’autenticità di Emma è palpabile, e, ora, si sarebbe finalmente capito da chi abbia preso questa espressione: ebbene sì, si tratta proprio di sua mamma, che appare davvero molto somigliante alla giovane cantante.

Emma si è battuta anche in modi diversi per la liberazione delle donne, dal punto di vista dei diritti e del corpo, e non si può non pensare che non abbia avuto un buon esempio da qualcuno.

Vederla con sua mamma è una vera gioia, con l’espressione e i lineamenti che hanno in comune: le due formano un’armonia che è praticamente impossibile ignorare.

La mamma di Emma Marrone

Da quanto scrive e da come la descrive, sembra che Emma Marrone abbia un rapporto davvero meraviglioso con sua mamma. In particolare, in questi giorni Emma ha pubblicato una fotografia proprio con sua madre, e la didascalia fa comprendere cosa questa donna significhi per lei.

“La mia roccia. La mia mamma”, scrive Emma Marrone nella descrizione del post in cui pubblica una foto con sua madre. Anche lei è bionda con un sorriso dolcissimo e una verve un po’ da diva. Successivamente alla descrizione, Emma inserisce anche un cuoricino rosso, a simboleggiare l’amore immenso che prova per la sua mamma.

Emma Marrone si scioglie

L’immagine di Emma Marrone è sempre stata anche quella di una donna libera e soprattutto molto forte: è evidente, però, che nelle situazioni e con le persone giuste, la sua corazza e apparente durezza lascino spazio a un cuore davvero tenero, pronto a esprimere sentimenti di puro affetto e dolcezza.

Maria Marchese, questo il nome della mamma di Emma, che è stata taggata nella descrizione della foto proprio da sua figlia. Che sia una persona che conosce i social oppure no, è certo che Maria abbia apprezzato questo gesto di sua figlia, e anche la descrizione in cui la definisce la sua roccia.