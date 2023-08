Isola dei famosi, solo lacrime per l’ex naufraga | Il triste annuncio in queste ore

Ex concorrente de L’Isola dei famosi disperata: quello che è accaduto nelle ultime ore è stato davvero triste.

L’Isola dei famosi si è conclusa da tempo, ma i concorrenti del reality show di Canale 5 continuano ad essere seguitissimi tramite social.

I naufraghi, delle passate edizioni o delle più recenti, godono di un seguito molto ampio e, tramite i loro profili, condividono la quotidianità o i successi professionali.

Nelle ultime ore, ad attirare l’attenzione del popolo della rete, è stata una ex naufraga de L’Isola dei famosi, scossa dopo il triste evento che l’ha coinvolta.

Ex de L’Isola dei famosi vittima di un furto

Ad essere protagonista della cronaca milanese è stata Bianca Atzei, cantante di origini sarde e da tempo residente a Milano, dove vive insieme al compagno Stefano Corti. A rendere noto l’episodio di cui è stata vittima è stato proprio l’inviato de Le Iene, che tramite il suo profilo Instagram ha raccontato quanto successo alla fidanzata. “Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina – ha esordito Corti nelle sue Instagram story – . Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata *** chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via”.

L’inviato de Le Iene, venuto in possesso del video che mostra il ladro mentre si accomoda nella sua auto e si allontana indisturbato, ha condiviso le immagini sul suo profilo social chiedendo a tutti coloro che lo seguono di segnalarlo nel caso riuscissero ad individuarlo per le vie di Milano. Il video è diventato in pochissimo tempo virale e l’iniziativa avviata dal compagno di Bianca Atzei ha avuto, alla fine, un esito insperato.

Bianca Atzei, dramma risolto

Poco più tardi, Stefano Corti ha fatto sapere via social che la macchina rubata nella mattinata del 10 agosto in zona City Life a Milano, è stata ritrovata. Bianca Atzei ha potuto tirare un sospiro di sollievo anche grazie all’iniziativa del compagno che, grazie alle storie pubblicate sui social, ha così messo in fuga il ladro.

La macchina è stata riconsegnata al legittimo proprietario dalla polizia locale. L’auto è stata lasciata dal ladro in viale Espinasse e il compagno della Atzei ha spiegato che la vettura è dotata di GPS che permette di localizzarla con facilità. “Se vuoi scendere da casa e fare due chiacchiere ti spiego, caro ladro, come funziona l’app”, ha concluso Corti su Instagram.