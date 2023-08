Gianni Morandi non ha resistito: lo ha fatto su un aereo di linea | Video diffuso in rete

Gianni Morandi non è riuscito proprio a resistere, nonostante si trovasse su un aereo. Ecco cos’ha fatto davanti allo sguardo attonito…

Gianni Morandi è una delle icone della musica italiana che ha saputo attraversare epoche e generazioni con la sua voce unica e la presenza scenica strepitosa.

Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60 e, dopo aver fatto un po’ di gavetta, è diventato un simbolo della canzone italiana, conquistando i cuori dei suoi fan con brani come “C’era un ragazzo” e “In ginocchio da te”.

Morandi ha dimostrato versatilità, attraversando e sperimentando con diversi generi musicali. Oltre alla musica, è diventato anche un’icona sui social network, grazie alla sua semplicità e ironia.

Anche dopo decenni di carriera, continua ad avere successo, dimostrando che la sua musica è eterna e senza tempo.

Gianni Morandi non è proprio riuscito a resistere e ha deciso di farlo sull’aereo

Gianni Morandi si è esibito su un aereo di linea cantando delle canzoni per i passeggeri utilizzando la radiolina delle hostess. In questo modo ha creato un momento davvero unico per tutte le persone presenti che ha alleviato e reso più veloce il viaggio. Ovviamente, i passeggeri hanno immortalato la scena con i propri smartphone, presi dal momento meraviglioso che stavano vivendo. Il cantante ha fatto un medley dei suoi più grandi successi. Le note delle sue canzoni hanno riempito la cabina, regalando un’esperienza unica e coinvolgente a tutti i presenti a bordo.

Afferrando l’interfono, Gianni Morandi si è rivolto alle persone con il sorriso stampato sulla faccia e ha detto: “Devo fare una cosa che non si fa mai” e a quel punto ha iniziato a cantare “C’era un ragazzo”. Tutti i presenti hanno iniziato a cantare in coro con lui, facendo un vero spettacolo sulle nuvole. In molti hanno sottolineato nel commentare l’avvenimento quanto sia semplice il cantante, tanto da preferire un aereo di linea a un jet privato.

Il momento buio di Gianni Morandi

Nonostante sua una persona tendenzialmente molto allegra e genuina, Gianni Morandi ha vissuto un periodo di grandissimo sconforto a causa della depressione che lo ha buttato a terra. Anche la vita dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo è spesso affetta da questo tipo di problematiche a maggior ragione quando i riflettori iniziano un po’ a spegnersi.

È riuscito a superare questo periodo grazie alla vicinanza degli amici e in particolare grazie a Jovanotti che ha pensato di scrivere un brano per lui. Alla fine Gianni Morandi ha partecipato a Sanremo proprio con quel pezzo e l’anno successivo è stato scelto da Amadeus proprio come co-conduttore.