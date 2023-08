Giada De Blanck, che fine ha fatto la figlia della contessa? Non è più come la ricordate | Irriconoscibile

Protagonista assoluta della TV italiana nei primi 2000, oggi la figlia della contessa Patrizia De Blanck vive una vita completamente diversa.

Correva il lontano 2003, e la TV italiana era nel pieno di una rivoluzione che ne avrebbe cambiato il volto per sempre: l’arrivo dei reality show.

A quell’epoca, a portare avanti l’aria di cambiamenti sulle emittenti televisive erano principalmente due programmi: Il Grande Fratello, reality di punta di Mediaset, e la versione italiana del reality “Survivor”, che oggi è entrata nell’immaginario collettivo: L’Isola dei Famosi.

Il reality, che come tutti sanno segue le avventure di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo durante la permanenza su un’isola tra sfide, drammi e tentativi di sopravvivere in un ambiente ostile, in quel periodo fu una novità ben accolta anche grazie alla partecipazione dei naufraghi.

E se è impossibile dimenticare le disavventure di Adriano Pappalardo, Carmen Russo e Maria Teresa Ruta, c’è un nome che col tempo è scomparso dalle testate: quello di Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck. Che fine ha fatto?

L’abbandono degli schermi televisivi: l’incubo dello stalking

Sull’isola, Giada fu una delle protagoniste del reality: classificatasi seconda, si distinse grazie ad un’energia senza pari. A soli ventidue anni, però, poco dopo la trasmissione Giada si è vista costretta a ritirarsi dalle scene per vivere la sua vita in privato; complice un triste incidente che l’ha coinvolta personalmente: delle minacce ricevute da parte di uno stalker.

È stata lei stessa a raccontarlo qualche anno fa, spiegando le orribili circostanze vissute: quello che era cominciato con un semplice farle trovare rose rosse sotto casa si è poi trasformato in un escalation di minacce. Un giorno si è persino ritrovata dei sassi a forma di lapide sistemati di fronte all’ingresso di casa sua: una situazione da incubo.

Che cosa fa oggi Giada De Blanck

Fortunatamente, dopo numerose segnalazioni alle autorità lo stalker di Giada è stato arrestato e condannato, ma la situazione l’ha lasciata parecchio scossa, convincendola del tutto al ritiro dalla vita pubblica. Oggi, Giada si occupa di organizzazione di eventi privati ed è manager di una società, mentre non sono note informazioni riguardanti la sua situazione sentimentale.

Purtroppo Giada è stata anche vittima di parecchie critiche riguardanti il suo aspetto fisico: nei vent’anni trascorsi dal reality infatti il suo aspetto è cambiato notevolmente. Nonostante i chili in più, però, lei appare serena: si divide tra il lavoro e lo splendido rapporto con la mamma, a cui è rimasta molto legata. In barba a tutti gli hater.