“Tanti auguri per la nuova vita”: Fabio Caressa arriva ai saluti | La lunga storia d’amore è finita per sempre

L’inaspettato addio commuove tutti: il video postato sui social non lascia spazio all’immaginazione: un rapporto speciale, nonostante tutto.

Ormai era questione di momenti, ma non avremmo mai voluto vedere arrivare questo momento: a parlarne è proprio Fabio Caressa.

Caressa, uno dei telecronisti sportivi più famosi d’Italia, è stata la voce di accompagnamento di centinaia di partite di calcio con cui molti sono cresciuti.

Una vita vissuta al massimo, con un’energia portentosa, amplificata dalla presenza di sua moglie Benedetta Parodi, conduttrice, a cui il telecronista è legato dal lontano 1999.

Ma Benedetta non è l’unico “amore” della vita di Caressa: un affetto assoluto lo lega ad un altro personaggio, che ha di recente annunciato il proprio ritiro dal campo…

Un addio doloroso ma dovuto: si è ritirato definitivamente

È passato solo qualche giorno dalla notizia che ha sconvolto il mondo del calcio: il ritiro del portiere Gianluigi Buffon, uno dei giocatori più iconici del panorama italiano. Buffon, oggi quarantacinquenne, vanta una carriera da record: 28 anni in campo, e ben 1175 partite giocate; è il giocatore con più presenze nella Nazionale italiana, oltre che in Juventus.

Da molti, Buffon è stato definito come il portiere più forte della storia. Difficile pensarla diversamente, data la sua imbattibile carriera e gli incredibili risultati agonistici raggiunti, tra cui è impossibile dimenticare la partecipazione alla Nazionale che nel 2006 conquistò il Mondiale anche grazie al suo eccellente lavoro. Ad oggi è il portiere con più parate ai Mondiali, ben 48, ma è solo uno dei suoi numeri da record. In molti hanno parlato del suo ritiro dalla scena, tra cui proprio Caressa, che di quello storico mondiale fu commentatore.

Il commovente saluto di Caressa dedicato proprio a lui

Tra le tante voci che hanno dedicato all’addio di Gianluigi Buffon dal mondo agonistico, quella di Caressa risuona più forte di altre: il telecronista sportivo ha dedicato al portiere un video, postato sul suo profilo Instagram, che ha già fatto il giro del web e ottenuto un consenso unanime.

Nel video, Caressa esprime il proprio dolore per il ritiro di Buffon, e ne riconosce i meriti: “Adesso cominceranno tutti a fare le classifiche… sicuramente sei stato il portiere più forte che io abbia mai visto giocare“, ha dichiarato. “Sai che sono legato a te anche da una forte amicizia, oltre che stima, e credo tu abbia preso la decisione giusta. Puoi dare ancora tantissimo al calcio, in altre vesti, spero di rivederti in Nazionale“. Il video si conclude con un abbraccio e un augurio per una buona vita, un gesto intimo, segnale dello splendido rapporto tra i due.