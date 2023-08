Tomaso Trussardi, Michelle svanita dai suoi pensieri | ‘Fuga’ d’amore per l’imprenditore

Ormai la sua ex Michelle Hunziker sembra essere solo un lontano ricordo. Infatti, l’imprenditore Tomaso Trussardi ha fatto una fuga d’amore sulle Dolomiti…

Tomaso Trussardi ha compiuto 40 anni e ha deciso di fare una festa di compleanno per celebrare questa importante tappa della vita.

La cosa che ha fatto piacere a molti è stata sicuramente vedere la presenza di Michelle Hunziker alla festa. Infatti, i due sembrano aver ricucito un buon rapporto di familiarità, dopo la fine della relazione avvenuta lo scorso anno.

I due si erano conosciuti nel 2012, presentati dall’amico comune Vittoria Feltri. Infine, si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figlie. Per un po’ di tempo hanno vissuto un idillio, stando insieme come una bella famiglia allargata.

Tuttavia, alla fine la relazione si è sfaldata. Tomaso Trussardi ha sofferto tantissimo a causa della fine di quella storia, eppure adesso l’ex moglie sembra essere svanita dai suoi pensieri. Infatti, sta passando le vacanze con il cuore nello zucchero. Fuga d’amore per l’imprenditore della casa di moda.

Fuga d’amore per Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi sta passando le vacanze in montagna a Lavaredo all’insegna del totale relax. Infatti, tra paesaggi mozzafiato e percorsi di trekking, divide il tempo con i veri amori della sua vita, le sue due figlie Sole e Celeste. La miglior fuga d’amore che potesse fare. La famiglia sembra aver ritrovato la serenità dopo la separazione avvenuta lo scorso anno tra Michelle Hunziker e l’imprenditore della casa di moda Trussardi.

Negli scatti condivisi sui social network, i tre passeggiano amabilmente per le montagne delle Dolomiti e sembrano divertissi moltissimo. Il padre porta a turno le sue figlie sulle spalle per non farle affaticare troppo. Nessuna traccia di Michelle Hunziker. Infatti, nonostante in molti si aspettavano un ritorno di fiamma tra i due, questo non sembra esserci stato, anche se i rapporti sono rimasti molto buoni tra di loro, soprattutto per amore delle figlie. Al momento l’imprenditore non sembra avere nessuna relazione sentimentale e preferisce dedicare il tempo alle sue piccole.

La commovente dedica al fratello

Tomaso Trussardi ha pubblicato uno scatto con il fratello Francesco, morto tragicamente all’età di soli ventinove anni in seguito a un incidente stradale. Il lutto ha sconvolto tutta la famiglia e segnato profondamente la vita del rampollo della casa di moda.

In un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Tomaso disse: “Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono”.