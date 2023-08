Imma Battaglia finisce sotto i ferri: l’atroce notizia poco fa | Ecco le sue condizioni

Ecco le condizioni di salute di Imma Battaglia, costretta ad un’operazione chirurgica. Di poche ore fa è la notizia…

Imma Battaglia è nota per la sua forza e la sua tenacia che l’hanno portata nel corse della vita a lottare per diverse battaglia e a spendersi sempre per la libertà.

Classe 1960, è nata a portici anche se si è trasferita molto presto a Roma, dove ha poi continuato a vivere, candidandosi anche come sindaca alle scorse comunali. Qui convive con sua moglie, Eva Grimaldi.

Le due sono molto innamorate e condividono spesso dei momenti della loro quotidianità sui social network. Battaglia di nome e di fatto, da sempre si trova in prima linea contro le ingiustizie.

Tuttavia, questa volta ha dovuto fermarsi per un po’ a causa di un’operazione. Ecco cos’è accaduto a Imma Battaglia.

Imma Battaglia sotto i ferri: vediamo le sue condizioni di salute

Imma Battaglia ha rivelato finalmente le sue condizioni di salute alle persone che la seguono. Ha infatti subito un’operazione in seguito a una rottura del menisco e dei crociati. Attualmente è nella fase riabilitativa del post operatorio e dovrà seguire un trattamento di fisioterapia. La donna appare in stampelle, mentre è impossibilitata a muovere una delle due gambe. Tuttavia, non è così a terra e sembra essere rimasta molto combattiva.

A starle accanto in questo periodo difficile e doloroso della sua vita, come sempre, è sua moglie Eva Grimaldi che si sta occupando di lei. Nel video pubblicato dall’attivista sui social network, lei e sua moglie ringraziano il dottor Di Giacomo per la disponibilità. Inoltre, l’attrice veneta fa un incoraggiamento alla donna della sua vita, augurandole una celere guarigione.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi: la loro storia d’amore

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono veramente molto innamorate. La loro storia non è sempre stata così facile, in quanto l’attrice ha dovuto vivere la difficoltà di un coming out non proprio immediato.

Dopo un fidanzamento durato otto anni, le due si sono sposate il 19 maggio 2019. Ha celebrato la stessa Monca Cirinnà in queste nozze organizzate dallo strepitoso wedding planner Enzo Miccio. Le due erano molto felici e da allora non si sono proprio più lasciate. Tra i testimoni di nozze c’era anche l’attore Gabriel Garko, grandissimo amico di Eva Grimaldi. I due hanno anche vissuto un po’ di tempo insieme nel periodo in cui dovevano fingere di avere una relazione. Auguriamo a Imma Battaglia di guarire presto.