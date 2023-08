Sonia Bruganelli, spunta la cena col celebre artista | L’ex di Bonolis sorride con lui

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, adesso Sonia Bruganelli torna a sorridere. Eccola a cena col celebre artista

Le voci su una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis circolavano da un po’, da quando mesi fa Dagospia aveva dato l’annuncio.

Tuttavia, il gossip era stato fermamente smentito da entrambi che avevano anche addirittura attaccato il giornale di Roberto D’Agostino, tacciandolo di dire cose non vere.

Alla fine, con un’intervista doppia, il conduttore e l’imprenditrice hanno deciso di dare loro stessi l’annuncio della fine del loro matrimonio, dopo oltre vent’anni di vita insieme e tre bellissimi figli.

Tra i due sembra essere finita senza alcun rancore, anzi, con moltissimo rispetto. Per questo motivo loro continuano a considerarsi una famiglia, nonostante il sentimento sia ormai cambiato e non si possa tornare indietro.

Sonia Bruganelli a cena col celebre cantante: ecco di chi si tratta

Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto mentre sorride a cena con Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto da tutti come Pupo. Lei e il cantante infatti sono molto amici. Infatti, non sembra esserci alcuna relazione di tipo romantico tra i due, visto che Pupo ha già comunque una vita sentimentale abbastanza affollata

L’artista ha da oltre trent’anni una relazione poliamorosa sia con sua moglie Anna che con la sua agente Patrizia. I tre hanno raggiunto un equilibrio perfetto e le due donne sono anche diventate amiche. Per questo motivo qualche utente spiritoso nei commenti mette in guardia l’imprenditrice sul fascino di Pupo che potrebbe far capitolare anche lei.

La fine della relazione con Paolo Bonolis

Dopo vent’anni di vita insieme, quest’anno Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato a tutti la fine del loro matrimonio. In quanto secondo quanto detto la crisi andava avanti da un po’ poiché il loro amore si era trasformato in un rapporto quasi più familiare che amoroso. Tuttavia, continuano a vivere vicini come facevano in passato e a comportarsi come una normale famiglia con tanto di vacanze insieme.

Il conduttore ha raccontato: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.