“Dio ti accolga tra le sue braccia”: Cristiano Malgioglio, il dolore dell’Italia intera | Ecco l’ultimo messaggio

A portarselo via una malattia a cui ha dato battaglia per anni. Il suo ricordo indelebile continuerà a scaldare i cuori di tutti a lungo, tra cui ovviamente quello di Malgioglio

Un cancro alla prostata, metastasi ai reni: il dolore che deve aver provato è solo lontanamente paragonabile a quello generato dalla sua perdita.

A lasciarci è un artista a tutto tondo, amato e conosciuto da chiunque. Grazie ai suoi successi, ma anche alla sua forte personalità, era impossibile non essere in qualche modo legati a lui.

Il cantante da record si era ritirato da qualche tempo dalla scena pubblica, a causa del degenerarsi delle sue condizioni, ma continuava a postare sui social.

Il suo ultimo commento risale ad appena un mese fa: l’8 Luglio 2023 postava un ringraziamento per gli auguri ricevuti dai suoi moltissimi fan, promettendo una sorpresa a tutti. Sorpresa che purtroppo non arriverà mai…

Una morte contro cui ha lottato a lungo

Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano il cantante Toto Cutugno. Compositore, paroliere e portavoce della musica italiana nel mondo, Cutugno combatteva contro il tumore dal 2007: la malattia lo aveva lasciato completamente debilitato, tra continui ricoveri e lotte da cui, questa volta, non è uscito vincitore.

Cutugno entra nella storia della musica italiana. È stato, assieme ai Maneskin e Gigliola Cinquetti, uno dei pochi artisti italiani a vincere l’Eurovision Song Contest, nel 1990, con il brano “Insieme: 1992” dopo la vittoria a Sanremo; vantava un numero da record di partecipazioni alla kermesse, ben 15 in tutta la sua lunga carriera. Inevitabile, quindi, che i social si riempissero di ricordi della sua splendida persona; a partire da quello di Cristiano Malgioglio.

Toto Cutugno e Cristiano Malgioglio: un ricordo speciale

A ricordare il cantante infatti sono stati in molti, ma tra tutti i commenti rivolti al suo ricordo da fan e personaggi del mondo dello spettacolo uno su tutti è stato particolarmente apprezzato per la sua genuinità: si tratta del post dedicatogli dal cantante Cristiano Malgioglio, che lo ricorda con estremo affetto.

“Artista meraviglioso, affettuoso ma soprattutto un cantautore straordinario. Ci lascia Toto Cutugno, colui che ha portato la sua musica nel mondo.”, ha scritto Malgioglio su Instagram. “Ti ricorderò per le belle parole che mi hai sempre regalato. Di te non dimenticherò mai quando desideravi che io aprissi un tuo Concerto in Russia. Ci manchi. E che Dio ti accolga fra le sue braccia.”.