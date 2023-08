Barbara D’Urso lontana dai riflettori: lo scatto al naturale è scioccante | Nessuno riesce a crederci

Diffusa una foto di Barbara D’Urso senza alcuna luce o ritocco: il pubblico si divide, ma è comunque incredulo.

La conduttrice Barbara D’Urso ha moltissimi ammiratori e qualche detrattore: ciò che è certa è la sua sicurezza, quella di una donna consapevole e competente che per anni ha guidato un programma di grandissimo successo.

Parliamo, ovviamente, di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano di Canale 5 che era seguito da un pubblico davvero ampio.

Sfortunatamente, per via di alcuni cambiamenti intervenuti nella Rete, Pomeriggio 5 è stato rivoluzionato: uno dei cambi principali è stato proprio quello della conduttrice. Di certo, la conduzione di Barbara D’Urso non è una conduzione anonima o convenzionale, perciò senza dubbio i pomeriggi di Canale 5 non saranno più gli stessi.

Sappiamo che la sua sostituta sarà Myrta Merlino, che migrerà da La7, dove ha condotto il programma L’Aria che tira. Proprio in questi giorni, in ogni caso, Barbara D’Urso è stata sommersa dai commenti per una sua foto fuori dagli studi televisivi.

Barbara D’Urso senza luci

Come molti di noi, o per lo meno i più fortunati, Barbara D’Urso sembra starsi godendo la sua vacanza al mare. Proprio da una località balneare, infatti, pubblica una foto che diventa oggetto di chiacchiere sul web.

La foto in questione ritrae la conduttrice con un sorriso, abbronzata e con lo sguardo rilassato di chi ha lasciato a casa i problemi, e, finalmente a mente sgombra, è pronta a godersi la villeggiatura. Eppure le malelingue non si fermano: i leoni da tastiera sono sempre in agguato e pronti a intervenire per screditare chi si espone, specie se è una donna e soprattutto se non ha più vent’anni.

La beniamina del pubblico tra complimenti e non

Barbara D’Urso è di certo pronta ad affrontare tutto ciò che le viene detto, grazie alle sue doti carismatiche e di grande professionista dei media. Non solo, tra complimenti e frasi meno lusinghiere, che sottolineano l’età di Barbara D’Urso con accezione negativa, Barbara si è destreggiata così bene, forse con la stessa modalità che ha utilizzato dopo la sua sfortunata estromissione da Pomeriggio 5: con un gran sorriso e tanta dignità.

Sfortunatamente viviamo ancora in una società in cui le donne sono autorizzate a piacersi e piacere solamente fino a una certa età e solamente con certe precise caratteristiche fisiche. Fortunatamente tra le fila di chi dimostra che la realtà è un’altra c’è un personaggio come Barbara D’Urso, meravigliosa nella sua forma sempre più smagliante e pronta a ricominciare.