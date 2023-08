Miriam Leone, l’assurda fobia dell’attrice | Alla sola idea è terrorizzata

Miriam Leone ha una fobia che ha svelato solo in una recente intervista: il solo pensiero la terrorizza davvero!

Attrice, conduttrice ed ex Miss Italia 2008, Miriam Leone ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria della fascia di più bella.

Classe 1985, originaria di Catania, ha ottenuto nel corso della carriera due Nastri d’argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Amatissima da un pubblico molto ampio e variegato, ha condiviso con i suoi fan la sua più grande paura: Miriam Leone ha una fobia che la terrorizza davvero!

Miriam Leone, la sua paura più grande

In un video pubblicato da Vanity Fair, Miriam Leone si racconta a tutto tondo: intervistata dal magazine cui ha svelato per la prima volta di essere incinta del marito Paolo Carullo, ha anche voluto condividere con fan e lettori un aspetto molto particolare della sua vita privata, quello riguardante le fobie. Pur consapevole di porre una domanda alquanto anomala, la Leone non ha avuto vergogna nel chiedere al suo intervistatore qualcosa che da sempre la terrorizza: “I pipistrelli si attaccano veramente ai capelli?”.

La fobia dell’attrice di origini siciliane, infatti, è proprio legata a questi volatili. “Quando passa un pipistrello, io penso alle sue manine che mi possono tirare i capelli – ha continuato a raccontare lei – .Siccome una volte me n’è entrato uno in camera, ma di questo ne parleremo un’altra volta, però è una domanda”. “Questa mia paura è razionale o irrazionale?”, ha proseguito poi la Leone, cercando invano di trovare delle risposte certe a questa sua assurda fobia.

Miriam Leone, mamma per la prima volta

Miriam Leone ha recentemente scoperto di essere incinta e ha deciso di condividere la lieta notizia con il suo pubblico tramite una intervista per Vanity Fair. “[…]È un gesto di gratitudine, un pezzo di quello scambio gentile che ho con chi mi segue […] – ha spiegato lei, che ha scoperto di essere incinta notando una strana trasformazione del suo corpo – .Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Sposata con il manager Carullo dal due anni, Miriam Leone ha scelto volontariamente di diventare madre dopo anni durante i quali il gossip su presunte gravidanze l’ha spesso travolta. “[…]La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne – ha precisato lei – . È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato”.