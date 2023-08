Chi riconosce questa bambina? In Italia ha trovato il successo | Una modella dalla bellezza estrema

La bimba misteriosa in foto ha raggiunto l’apice della popolarità in Italia, e sfilato per gli stilisti più celebri: sai riconoscerla?

È giunto il momento di aguzzare la vista e lavorare di fantasia. La bimba ritratta nella foto è cresciuta, e negli anni ha guadagnato lo status di supermodella di calibro internazionale.

Nativa di Zagabria, questa fanciulla è nata nel 1976, e vent’anni più tardi è stata lanciata dal concorso “Look of the year”, promosso dalla prestigiosa agenzia “Elite Model Management”. In seguito si è ben presto trasferita nel Quadrilatero della Moda a Milano.

Notata immediatamente dallo stilista Gianni Versace, ad anni di distanza ha raccontato: “Andai a casa sua, dove faceva le prove finali. Dovevo fare pipì, mi persi, finii al secondo piano, nella stanza di Gianni, nel suo bagno privato. Quando uscii, me lo trovai davanti. Mi ordinò: ‘Walk!’… Credevo volesse cacciarmi, quindi gli risposi: ‘Va bene, mi scusi’. E Gianni: ‘Sfila!’. Lo feci. Mi disse: ‘Domani sei su tutte e 3 le mie sfilate: a mezzogiorno, alle 15 e alle 20. Ho cominciato così, avevo 18 anni…“.

La modella in questione oggi ha 47 anni e ha rinunciato al mondo dorato – e talvolta maligno – della TV. Anzi, dopo un travagliato matrimonio e un’ancora più sofferta separazione, al momento lamenta una certa solitudine, condizione che si estende anche agli affetti più cari.

L’identità della bimba misteriosa

L’avvenente modella ha cercato negli anni di tamponare l’avanzare dell’età con chirurgia e ritocchini, attirandosi talvolta le critiche feroci di giornalisti, pubblico e colleghi.

Ha recentemente ammesso, però, di aver rinunciato a gli standard di perfezione stabiliti dal mondo dello spettacolo, e ha confessato: “Ho abusato di botulino e acido ialuronico, ma è da due anni che non mi faccio punturine. Avevo il terrore di invecchiare, che è tipico del mio ambiente di prima. Non è solo questione di vanità. È paura di non lavorare più. Se ti fai vedere con le rughe, ti insultano. Se le combatti, le rughe, ti insultano lo stesso. Ero schiava di quel sistema malato, ho cercato di stare alle regole. Poi ho detto basta“. Guardando l’immagine, si può facilmente dedurre quanto la modella in questione abbia investito nel suo aspetto fisico: occhi grandi ed espressivi, bocca naturalmente carnosa e nasino alla francese… Avete indovinato di chi si tratta? Altri non è che Nina Moric, la bellissima e tormentata ex moglie di Fabrizio Corona!

Il futuro di Nina Moric

Da tempo Nina Moric avrebbe perso ogni contatto con la sua famiglia e con l’amato figlio Carlos, con il quale spera di riuscire a ricucire il rapporto.

Per quanto riguarda la sua carriera, ha recentemente dichiarato: “Ho lasciato la TV, per me era tossica. E la TV era già un declassamento: io nasco come modella. Modella di livello internazionale“.