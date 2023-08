Fabio Fazio, l’annuncio è sconvolgente: “Non si è mai visto in tv” | Storica prima volta

Un evento incredibile per la prima volta appare sul piccolo schermo: scioccati telespettatori e telespettatrici, coinvolto Fabio Fazio.

Conosciamo Fabio Fazio per la sua fantastica carriera da conduttore, che ha toccato – ed è rimasta – all’apice con il programma Che Tempo Che Fa, uno dei talk show che ha visto ospiti internazionali sulla tv italiana in esclusiva.

Ultimamente, anche lui è stato coinvolto dai cambiamenti dei vari palinsesti pubblici e privati, ed è stato al centro delle chiacchiere mediatiche per la sua scelta di passare a una rete privata.

Sappiamo, infatti, che Fazio, insieme a Luciana Littizzetto, passerà a canale Nove, di Discovery, debuttando nella rete privata a ottobre con il medesimo format che lo ha reso famosissimo per un pubblico ampio.

Un altro annuncio, però, avrebbe sconvolto l’opinione pubblica: Fazio stesso appare incredulo, ancora una volta si conferma una personalità di spicco della tv italiana. Ciò che accade è impensabile.

Fazio tra i predatori

Indubbio è che dopo anni non sarà stata facile la scelta di Fazio, e Littizzetto con lui, di passare a un’altra rete: i fan del programma si sono chiesti quali saranno, nel concreto, i cambiamenti per il format o per i suoi personaggi, così come per il calibro degli ospiti, che, si spera, verrà mantenuto nonostante l’abbandono della rete pubblica.

L’annuncio assurdo giunge da una pagina Instagram superguidatv, che ripropone uno degli spot ideati proprio per il debutto di Che Tempo Che Fa su Nove, che vede i due protagonisti di una gag che, però, lascia il dubbio: ma sarà vero? “Ma sono squali!” esclama Littizzetto di fronte a un acquario pieno di esemplari, “Ma uno squalo!”, ribatte Fazio, “Nella scrivania sta benissimo, non si è mai visto in tv, è la prima volta”.

“Fazio e la Littizzetto hanno trovato i pesci per l’acquario”

“Stai diventando megalomane”, critica Littizzetto, e Fazio replica: “Ma no, oggi in televisione son tutti grandi, poi noi siamo a Warner Bros Discovery, fidati di me, lascia fare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Il riferimento è alla vecchia scrivania di Fazio in Rai, che presentava una trama marina con dei pesci disegnati: la gag è proprio in questo, adesso, passati a Discovery, per fare le cose davvero “in grande” fingono di affittare uno squalo per la domenica, giorno in cui il programma va in onda, da mettere in una scrivania di vetro trasparente. Poco probabile che questo accadrà davvero: sarebbe, sì, la prima volta in tv, ma di certo gli animalisti non ne sarebbero molto felici.