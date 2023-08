“Codice rosso”: Adriana Volpe, la situazione è gravissima | Scatta l’emergenza

La showgirl Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’efferato episodio che l’ha sconvolta: l’appello sui social arriva inaspettato.

La conduttrice trentina Adriana Volpe ha militato per molti anni in Rai, in particolare al fianco di Giancarlo Magalli nel format “I fatti vostri”; l’idillio professionale è proseguito dal 2009 al 2017, salvo poi concludersi con una pepata rissa televisiva in piena regola.

Da allora, la showgirl ha rarefatto le sue apparizioni nella pubblica emittente, ma è stata ben presto arruolata da Alfonso Signorini nel cast del “GF Vip 4”, reality che ha abbandonato a causa di alcuni problemi familiari.

Nel 2021, però, Adriana Volpe ha ricevuto un ingaggio ben più prestigioso nella medesima trasmissione, ed ha affiancato Sonia Bruganelli nelle poltroncine destinate alle opinioniste della sesta edizione. Non sono mancate le scaramucce tra le due e, al termine del programma, Adriana Volpe è tornata a dedicarsi all’amata figlia Gisele ed alla vita lontano dai riflettori.

Seguitissima sui social, nelle ultime ore ha rivolto un comunicato assai raggelante ai followers: un recente caso di cronaca l’ha sconvolta, ed Adriana Volpe ha scelto di scendere in campo per scongiurare il reiterarsi di eventuali episodi analoghi in futuro.

Adriana Volpe su Instagram: “Servono pene esemplari!”

Nella notte tra il 6 ed il 7 luglio 2023 7 giovani palermitani hanno abusato in gruppo di una 19enne dopo averla insistentemente invitata a consumare alcolici in loro presenza.

Il branco si è accanito sulla vittima, arrivando persino a filmare le violenze, e la ragazza, una volta recuperate le forze e la lucidità, ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto alle Autorità. Gli indagati, immortalati in flagrante da alcune telecamere nel circuito cittadino, si trovano attualmente in stato di fermo, e le loro identità sono ormai state rese pubbliche dal tam-tam dei social. L’episodio ha indignato l’intera penisola, e anche molti volti noti dello spettacolo hanno lanciato invettive durissime nei confronti del riprovevole reato. Tra di essi, spicca anche Adriana Volpe, che in un comunicato su Instagram ha sentenziato: “Oggi tocca a noi scendere in campo, dobbiamo essere libere di dire di no ad una relazione tossica, no ad un rapporto sessuale, anche all’ultimo secondo. Senza rischiare la vita. Servono pene esemplari!“.

Lo sfogo durissimo di Adriana Volpe

La showgirl ha in seguito argomentato: “Non possiamo più sentire: ‘Se l’è cercata’. Una donna può avere bevuto, fumato, indossato una minigonna, ma nessuno è legittimato a molestarla, toccarla ed abusare di lei. E non voglio più sentire: ‘Lei era consenziente’. Secondo voi, una ragazza voleva farsi stuprare da 7 ragazzi? Era felice di farsi picchiare e filmare mentre la violentavano?“.

Adriana Volpe ha poi terminato il suo lungo appello: “Credo che ci sia un’emergenza: tribunali, PM, giudici. I tribunali sono intasati, e i PM e i giudici sono sovraccarichi di lavoro. (…) Velocizziamo il tutto, perché ci sono donne che non sono arrivate neanche a sentire la sentenza“.