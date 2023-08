“Mi hai fatto star male”: Carmen Russo furiosa | Il marito l’ha combinata grossa

Infuriata da morire, Carmen Russo irriconoscibile: il marito è il colpevole, a lui diretta tutta la rabbia della show girl.

Carmen Russo, nota per i suoi ruoli di show girl e attrice italiana, come molte personalità dello spettacolo è riuscita a reinventarsi nel nuovo millennio tornando a cavalcare l’onda del successo.

Infatti, ha partecipato al varietà e talent Tale e Quale Show in onda su Rai 1 nell’autunno 2020, mentre si è poi lanciata in una nuova avventura, ovvero quella della casa di Cinecittà. Russo è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, nel 2021, venendo poi eliminata nel 2022.

Carmen Russo non ha fatto segreto anche della sua vita privata: celebre la sua unione con Enzo Paolo Turchi dal 1987, anche lui famoso per il ruolo di ballerino e coreografo.

Sfortunatamente, però, alcuni pensano che i due siano ai ferri corti visto alcune dichiarazioni rilasciate da Carmen Russo proprio sul suo profilo.

Russo…rossa di rabbia?

Nel video pubblicato Carmen Russo è in costume e a bordo piscina, con una piccola palma dietro di lei, occhiali da sole super alla moda e un costume a fantasia floreale che la rende ancora più sbarazzina.

A riprendere è proprio Enzo Paolo Turchi, che continua a domandarle “ma che posso volere da te?”, come un marito che è stato già rimproverato di qualcosa e prova a far pace. Scopriamo, più avanti, che non è esattamente così.

Russo: “stasera mi arrabbierò con te”

Carmen Russo “prevede il futuro” all’inizio del video, sa già che sarà arrabbiata con Enzo. “Sto cercando di dimenticare”, gli dice, “ma sarà evidente che mi arrabbio con te”. “Ma perché ti arrabbi con me? Uno non può scherzare”, incalza lui allora, “Sì scherzare? Allora stasera c’è un’altra puntata, una replica di Scherzi a parte, con lo scherzo dove tu sei stato complice! E mi hai fatto star male” risponde Carmen, col dito puntato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

“Ma ci sei cascata”, dice allora lui, senza riuscire a far distogliere la moglie dal pensiero di quello scherzo. “Basta sono arrabbiata lasciami stare”, dice allora Carmen, e solo allora Enzo, salutando, volta la telecamera e la spegne, mentre anche Carmen si gira dandogli le spalle. Certo lo scherzo è rimasto impresso a Carmen, ma di certo la serenità tornerà subito a sbocciare nella loro casa piena d’amore.