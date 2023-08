Heather Parisi, a 63 anni la confessione intima | Lo fa ogni benedetta mattina

Le parole shock della conduttrice: si è messa a nudo per i fan. Completamente senza filtri, Heather ammette la propria serenità.

Sono in molti ad essere rimasti sconvolti dalle parole che Heather Parisi, sessantatre anni, ha di recente dichiarato.

Candida, la conduttrice e showgirl di origini statunitensi, da molto tempo personaggio televisivo affermato in Italia, ha sollevato un tema da molti considerati controverso.

Ma fortunatamente Heather ha ritrovato nelle sue parole il sostegno dei 300.000 follower su Instagram, e più in generale di tutti i fan che si è guadagnata con il suo duro lavoro.

Ma che genere di affermazione può aver fatto per scatenare un tale polverone? Ha a che fare con la vecchiaia…

Un mondo che non accetta l’avanzare dell’età

La conduttrice ha fatto parlare di sé a causa di una dichiarazione riguardante l’avanzare della terza età, e in particolare il rapporto che lei stessa ha con i segni più evidenti del tempo: postando una foto in cui appare completamente al naturale, ha scritto: “Ho lo rughe, lo so. Per tutta la mia carriera ci ho litigato ogni mattina.”

Insomma, nemmeno uno status affermato rende esenti da certi pensieri; soprattutto se a peggiorare la situazione ci si mettono i colleghi e i collaboratori: “Mi dicevano ‘Cosa vuoi che sia un piccolo ritocchino‘ e io mi schermavo: ‘Mi piaccio così”, ma in cuor mio soffrivo assalita da mille dubbi e insicurezze. Perché la gente non ti vuole mai per come sei?”

Parole che vengono dal cuore, la dichiarazione di Heather Parisi

Heather Parisi non è l’unica donna del mondo dello spettacolo che di recente ha iniziato a sollevare il controverso tema della discriminazione basata sull’età, per cui oltreoceano è stato coniato persino un termine: ageism. Lei però ha imparato a convivere con serenità con il proprio aspetto: “Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso, li ha arricchiti di qualche segno ma mi ha anche insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo ed ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita.”

Del suo essere completamente al naturale Heather fa un vanto: “Sono orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa.”, ha dichiarato. E ne ha motivo: all’età di sessantatre anni, e con una lunghissima carriera alle spalle, da ogni sua foto traspare ancora un’energia senza pari. Rughe o meno.