Daniele Bossari, avete mai visto dove vive con la sua splendida famiglia? La loro villa è un nido d’amore

La casa di Filippa Lagerback e Daniele Bossari è davvero una villa da sogno perfetta per vivere il loro amore…

Nonostante la loro relazione sia una delle più longeve della storia della televisione italiana, non si sente quasi mai parlare di Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari.

Forse perché i due sono veramente molto attenti alla loro privacy e preferiscono non mettere in piazza troppo la loro quotidianità e apparire poche volte insieme in trasmissioni televisive.

Di recente i due hanno però raccontato di un periodo molto delicato vissuto da Daniele Bossari che ha sofferto di depressione. Tuttavia, proprio con il sostegno della moglie è riuscito a stare meglio.

Avete mai visto la bellissima casa di Daniele Bossari dove vive con la famiglia? È un meraviglioso nido d’amore.

La casa di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari stanno insieme ormai da moltissimo tempo. La loro relazione è nata nel 2001, quando si sono conosciuti ed è stato subito amore. Infatti, i due si sono messi insieme e poco dopo hanno avuto insieme la loro prima figlia, Stella. Infine, nel 2018 hanno deciso di sposarsi. La proposta è arrivata mentre Daniele Bossari partecipava al Grande Fratello Vip, anche se i due vivevano insieme ormai da molto tempo.

La loro casa è davvero un sogno. Infatti, i due vivono in una villa immersa nella campagna lobarda. Ormai sono lì da circa 10 anni. La città in cui si trovano è Varese. La villa è preceduta da un ampissimo giardino in cui è possibile trascorrere il tempo a contatto con la natura. Inoltre, la casa ha delle ampie lastre di vetro in modo da sentire più profondamente il rapporto con la natura. La loro villa è veramente molto luminosa, propria grazie all’enorme esposizione solare. Inoltre, gli interni sono stati decorati con colori chiari, in modo da moltiplicarne l’effetto di luce.

Il nido d’amore perfetto per Daniele Bossari e Filippa Lagerback

La casa di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è arredata con estrema cura, in modo da aver un aspetto molto elegante. All’interno domina un parquet e mobili in legno naturale.

La camera matrimoniale coniuga lo stile country chic a quello del design ultracontemporaneo, integrandosi alla perfezione. I colori dominanti all’interno della casa solo il beige e i toni chiari del marrone. Inoltre, ci sono tantissimi libri e riviste ovunque che rendono l’ambiente molto accogliente.